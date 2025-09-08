De goudstrategie van El Salvador uitgelegd

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram Met een goudinvestering van 50 miljoen dollar laat El Salvador zien dat het zijn financiële koers opnieuw durft vorm te geven. De combinatie van goud en Bitcoin moet zorgen voor stabiliteit én groei in de nationale reserves. El Salvador’s goudaankoop: feiten en cijfers De Centrale Bank van El Salvador heeft recentelijk 13.999 troy ounce goud aangeschaft, goed voor een investering van ongeveer 50 miljoen dollar. Hiermee komt de totale goudreserve van El Salvador uit op ruim 58.000 troy ounce. Na meer dan dertig jaar voegt El Salvador opnieuw fysiek goud toe aan de nationale reserves. De timing is opvallend, want de aankoop valt samen met recordhoge goudprijzen boven de $3.500 per ounce. De aankoop maakt deel uit van een bredere strategie om de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar te verminderen. El Salvador volgt hierin het voorbeeld van andere centrale banken wereldwijd, die de laatste jaren hun goudvoorraden fors hebben uitgebreid. Jaarlijks wordt er meer dan 1.000 ton goud gekocht door centrale banken. Inmiddels vertegenwoordigt goud zo’n 20% van de wereldwijde reserveactiva. El Salvador’s bold move: adding 13,999 troy ounces of gold to its reserves! This strategic shift diversifies beyond Bitcoin, hedging against global economic uncertainty. Savvy or speculative? It’s a sign they’re not betting solely on crypto. pic.twitter.com/spomMnWV5W — Crypto Trend (@CryptoTrendzX) September 7, 2025 Waarom goud? De strategische beweegreden Goud als veilige haven in een onrustige wereld Deze aankoop toont aan dat El Salvador verder kijkt dan de waan van de dag. Hoewel het land zich internationaal profileert als pionier op het gebied van Bitcoin, kiest het nu ook bewust voor een meer klassieke vorm van waardeopslag. Goud heeft zich al decennia bewezen als betrouwbaar anker in tijden van financiële en geopolitieke instabiliteit. Goud is fysiek beschikbaar, moeilijk te vervalsen en wordt wereldwijd erkend als waardevaste investering. In tijden van stijgende inflatie en oplopende spanningen is dat een waardevolle eigenschap. Met deze stap probeert El Salvador zich beter te wapenen tegen schommelingen op de markt. Niet alleen op de cryptomarkt, maar ook in het bredere monetaire landschap. Het doel is niet om Bitcoin te vervangen, maar om de balans tussen risicovolle en stabiele activa te versterken. Risicospreiding als fundament voor vertrouwen Het besluit om goud aan te kopen past in een bredere internationale beweging. Centrale banken – van China tot Polen – zetten vol in op goud als bescherming tegen onzekerheid en afhankelijkheid van de dollar. Voor El Salvador, dat zich met zijn Bitcoin-beleid vaak buiten het conventionele systeem heeft geplaatst, is de goudaankoop ook een manier om vertrouwen terug te winnen bij internationale partijen. Met de aankoop van goud probeert El Salvador ook het vertrouwen van internationale instellingen, zoals het IMF, te vergroten. Goud wordt in de traditionele financiële wereld nog altijd als ‘hard asset’ gezien. Door digitale innovatie te combineren met een klassiek waardemiddel laat El Salvador zien oog te hebben voor zowel vernieuwing als stabiliteit. De rol van Bitcoin in het bredere beleid Naast goud blijft Bitcoin een belangrijk speerpunt in het economische beleid van El Salvador. Het land bezit momenteel 6.290 BTC, verspreid over 14 verschillende wallets om de risico’s van cyberaanvallen en quantum computing te beperken. De geschatte waarde van deze reserves ligt rond de 700 miljoen dollar. Samen laten goud en Bitcoin zien hoe El Salvador zijn eigen, opvallende koers volgt. Waar Bitcoin wordt gezien als een groeigerichte investering met potentieel hoog rendement, biedt goud de tegenhanger: stabiliteit en bescherming. Met deze combinatie zoekt El Salvador actief naar een balans tussen vernieuwing en zekerheid in zijn reserves. Een trend in centrale banken wereldwijd El Salvador staat niet alleen in zijn keuze voor goud. Wereldwijd keren centrale banken zich in toenemende mate tot fysieke activa als bescherming tegen economische risico’s. De groei van de goudreserves laat een bredere verschuiving zien weg van de dominantie van de dollar in internationale handel en reserves. Met de aankoop van goud probeert El Salvador ook het vertrouwen van internationale instellingen, zoals het IMF, te vergroten. Tegelijk laat El Salvador zien dat digitale én traditionele middelen prima naast elkaar kunnen bestaan in het beleid. Gold fever: Will central banks keep driving the golden surge? https://t.co/y3y39JdePL — Economic Times (@EconomicTimes) September 7, 2025 Goud en crypto: een gebalanceerde strategie El Salvador zet met deze goudtransactie een nieuwe stap in het vormgeven van zijn unieke reservemodel. Door Bitcoin en goud te combineren, kiest het land bewust voor zowel groeipotentieel als veiligheid. In een wereld waar monetaire onzekerheid toeneemt, kiest het land niet voor het een of het ander, maar voor een robuuste combinatie van beide. Met deze aanpak profileert El Salvador zich steeds sterker op het wereldtoneel. Het land bewijst dat oud en nieuw elkaar niet hoeven uit te sluiten, maar elkaar juist kunnen versterken. Het bericht De goudstrategie van El Salvador uitgelegd is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

