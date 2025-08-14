DeAgentAI receives strategic funding from Momentum

PANews reported on August 14th that DeAgentAI, a decentralized AI infrastructure project, announced the completion of a new round of strategic financing from Momentum, a leading DEX in the Sui ecosystem. The two parties will collaborate on AI infrastructure development, ecosystem collaboration, and application scenarios, continuously promoting the large-scale application of AI agents within the Sui ecosystem. DeAgentAI is the largest AI infrastructure project on Sui, dedicated to building a smarter and more trusted on-chain AI network.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.