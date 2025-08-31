Decoding why XRP could drop to $2.4 if THIS support fails

Par : Coinstats
2025/08/31 09:00
XRP
XRP$2.8451+1.13%
WHY
WHY$0.00000002762+0.25%
XRP price prediction- Holds $2.74 Support As Negative Market Sentiment Holds SwaySo long as XRP remains above $2.74 and $2.6, the bearish situation would be salvageable.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

A whale deposited 4 million USDC to Hyperliquid 6 hours ago to buy HYPE tokens

A whale deposited 4 million USDC to Hyperliquid 6 hours ago to buy HYPE tokens

According to PANews on June 19, according to Lookonchain monitoring, the whale address 0x89AB recharged 4 million US dollars in USDC to Hyperliquid 6 hours ago to purchase HYPE tokens.
Hyperliquid
HYPE$44.76+0.58%
USDCoin
USDC$0.9998-0.01%
Juneo Supernet
JUNE$0.0844+14.36%
Partager
PANews2025/06/19 11:55
Partager
Eric Trump Predicts Bitcoin Will Hit $1M at BTC Asia 2025

Eric Trump Predicts Bitcoin Will Hit $1M at BTC Asia 2025

Eric Trump, son of former U.S. President Donald Trump, has publicly expressed a strong belief in Bitcoin’s future, asserting that there is “no question” about its potential to reach a valuation of one million dollars. His comments come amid growing interest in cryptocurrencies within Asia, which experts see as a significant driver for the asset [...]
U
U$0.0185+17.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.414+0.47%
Bitcoin
BTC$108,808.78+0.29%
Partager
Crypto Breaking News2025/08/31 10:01
Partager
Trading time: Trump releases positive news to boost the crypto market, Bitcoin breaks $100,000 again, Ethereum surges 20%, analysis reminds of the seasonal pattern of "sell in May"

Trading time: Trump releases positive news to boost the crypto market, Bitcoin breaks $100,000 again, Ethereum surges 20%, analysis reminds of the seasonal pattern of "sell in May"

Daily market key data review and trend analysis, produced by PANews.
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.414+0.47%
MAY
MAY$0.04494+2.04%
Partager
PANews2025/05/09 13:21
Partager

Actualités tendance

Plus

A whale deposited 4 million USDC to Hyperliquid 6 hours ago to buy HYPE tokens

Eric Trump Predicts Bitcoin Will Hit $1M at BTC Asia 2025

Trading time: Trump releases positive news to boost the crypto market, Bitcoin breaks $100,000 again, Ethereum surges 20%, analysis reminds of the seasonal pattern of "sell in May"

Russian Finance Ministry Official: Despite New Law, 70% of Crypto Miners Are Still Unregistered

Analysis: Bitcoin outflows haven't benefited gold, with both assets under pressure