DeFi Development's SOL holdings exceed 2 million

PANews reported on September 4th that, according to GlobeNewswire, DeFi Development Corp. (Nasdaq: DFDV) announced it had increased its holdings of Solana (SOL) by 196,141 units at an average price of $202.76 per unit, bringing its total holdings to 2,027,817 units, equivalent to approximately $427 million. This increase in holdings increases its SOL holdings by 11% compared to its previous holdings, with each unit worth 0.0793 SOL, equivalent to $16.70. The newly purchased SOL will be held long-term and staked to generate initial returns. The company will continue to use SOL as its core reserve asset and plans to further expand its holdings.

