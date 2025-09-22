Delysium Releases Community Governance Preview: Proposals Require 10,000 $AGI Stake

PANews reported on September 22nd that Delysium released a preview of its community governance rules, aiming to provide a more efficient and fair decision-making and incentive framework for its blockchain-based AI agent network. Users can submit proposals by staking 10,000 AGI tokens, and voting requires an initial stake of at least 250 AGI. Proposals will be considered accepted if the first backer to accumulate 100,000 AGI tokens. A total reward pool of 10,000 AGI will be allocated, encompassing both proposal initiators and voters. Holders of DMA NFTs will receive additional voting weight and a bonus on reward distribution.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.