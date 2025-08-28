Demether joins Chainlink Build to enhance AI-driven DeFi capabilities and will allocate a portion of its tokens to Chainlink service providers

PANews reported on August 28th that the AI-native DeFi protocol Demether has joined the Chainlink Build program, gaining access to on-chain oracle services and technical support to enhance the security and user experience of its AI-powered DeFi vault. In return, Demether will allocate a portion of its native token supply to Chainlink service providers (including stakers).
Demether is developing an AI-powered treasury suite called demAI. Users can deposit funds in stablecoins or Bitcoin and use Demether to dynamically optimize yield strategies, manage risk in real time, and deploy funds across multiple chains. The interface is designed for ease of use, and strategies can be activated through a drop-down menu, conversational AI, or a Telegram bot.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.