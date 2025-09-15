Deribit lanceert USDC-opties voor bitcoin en ethereum traders

Deribit breidt zijn aanbod uit met nieuwe opties die in USDC worden afgerekend. Vanaf 18 september kunnen handelaren naast de bestaande coin-settled contracten ook kiezen voor een stabiele dollarvariant. Dat moet de drempel voor institutionele en retail traders verlagen en nieuwe strategieën mogelijk maken. USDC-opties naast bestaande producten De grootste crypto-optiebeurs ter wereld, Deribit, zet vanaf 18 september bitcoin- en ethereumopties live die worden afgerekend in USDC. Tot nu toe gebeurde de afwikkeling uitsluitend met de onderliggende munt zelf, zoals BTC of ETH. Dat worden ook wel 'inverse opties' genoemd. De nieuwe contracten zijn "lineair": winsten en verliezen worden direct in USDC verrekend. Dat sluit beter aan bij partijen die hun kapitaal liever in stabiele munten aanhouden. BTC & ETH options. Now in USDC. Smaller order sizes. Stablecoin margin. Reward-bearing USDC. Now live. https://t.co/63cLTlDO8Z pic.twitter.com/mI8fPyVWWS — Deribit (@DeribitOfficial) August 20, 2025 Kleinere posities mogelijk De nieuwe USDC-opties zijn toegankelijker omdat de minimale contractgrootte lager ligt dan bij de bestaande varianten. Ook de prijsstappen zijn fijner afgesteld, waardoor posities nauwkeuriger opgebouwd kunnen worden. Voor block trades verandert er niets, maar via cross-margin kunnen posities in USDC en de traditionele coin-opties wél gecombineerd worden, zodat risico's beter uitbalanceren. Gebruik van stablecoins in opmars Het gebruik van stablecoins als USDC neemt snel toe, met name op Ethereum. Volgens recente marktdata bedraagt het totale stablecoin-aanbod op Ethereum inmiddels meer dan $165 miljard. USDT en USDC zijn daarin de dominante spelers. Voor veel handelaren bieden stablecoins een vertrouwd alternatief. Stabelcoins zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en verminderen de volatiliteit van onderpand, wat het eenvoudiger maakt om posities te openen of af te dekken. Kansen en risico's voor handelaren Met de nieuwe USDC-opties krijgen traders extra speelruimte. Ze kunnen posities makkelijker combineren met de bestaande coin-contracten en strategieën verfijnen zonder steeds tussen verschillende onderpanden te hoeven wisselen. Voor partijen die liever in stablecoins werken, is dit een directe uitkomst. Het zwakke punt blijft hetzelfde: als USDC zijn dollar­koppeling verliest, komen ook deze producten onder druk te staan. Voorlopig weegt de uitbreiding vooral in het voordeel van Deribit. De beurs laat zien dat ze inspeelt op de vraag naar stabielere handelsinstrumenten en vergroot zo haar positie in de markt voor BTC- en ETH-opties.

Het bericht Deribit lanceert USDC-opties voor bitcoin en ethereum traders is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.