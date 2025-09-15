Deribit lanceert USDC-opties voor bitcoin en ethereum traders

Par : Coinstats
2025/09/15 23:46
Threshold
T$0.01674+0.54%
Bitcoin
BTC$115,044.78-0.36%
USDCoin
USDC$0.9997+0.02%
CROSS
CROSS$0.23035-5.94%
BRC20.COM
COM$0.017647+0.69%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Deribit breidt zijn aanbod uit met nieuwe opties die in USDC worden afgerekend. Vanaf 18 september kunnen handelaren naast de bestaande coin-settled contracten ook kiezen voor een stabiele dollarvariant. Dat moet de drempel voor institutionele en retail traders verlagen en nieuwe strategieën mogelijk maken. USDC-opties naast bestaande producten De grootste crypto-optiebeurs ter wereld, Deribit, zet vanaf 18 september bitcoin- en ethereumopties live die worden afgerekend in USDC. Tot nu toe gebeurde de afwikkeling uitsluitend met de onderliggende munt zelf, zoals BTC of ETH. Dat worden ook wel ‘inverse opties’ genoemd. De nieuwe contracten zijn “lineair”: winsten en verliezen worden direct in USDC verrekend. Dat sluit beter aan bij partijen die hun kapitaal liever in stabiele munten aanhouden. BTC & ETH options. Now in USDC. Smaller order sizes. Stablecoin margin. Reward-bearing USDC. Now live. https://t.co/63cLTlDO8Z pic.twitter.com/mI8fPyVWWS — Deribit (@DeribitOfficial) August 20, 2025 Kleinere posities mogelijk De nieuwe USDC-opties zijn toegankelijker omdat de minimale contractgrootte lager ligt dan bij de bestaande varianten. Ook de prijsstappen zijn fijner afgesteld, waardoor posities nauwkeuriger opgebouwd kunnen worden. Voor block trades verandert er niets, maar via cross-margin kunnen posities in USDC en de traditionele coin-opties wél gecombineerd worden, zodat risico’s beter uitbalanceren. Gebruik van stablecoins in opmars Het gebruik van stablecoins als USDC neemt snel toe, met name op Ethereum. Volgens recente marktdata bedraagt het totale stablecoin-aanbod op Ethereum inmiddels meer dan $165 miljard. USDT en USDC zijn daarin de dominante spelers. Voor veel handelaren bieden stablecoins een vertrouwd alternatief. Stabelcoins zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en verminderen de volatiliteit van onderpand, wat het eenvoudiger maakt om posities te openen of af te dekken. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Deribit lanceert USDC-opties voor bitcoin en ethereum traders document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kansen en risico’s voor handelaren Met de nieuwe USDC-opties krijgen traders extra speelruimte. Ze kunnen posities makkelijker combineren met de bestaande coin-contracten en strategieën verfijnen zonder steeds tussen verschillende onderpanden te hoeven wisselen. Voor partijen die liever in stablecoins werken, is dit een directe uitkomst. Het zwakke punt blijft hetzelfde: als USDC zijn dollar­koppeling verliest, komen ook deze producten onder druk te staan. Voorlopig weegt de uitbreiding vooral in het voordeel van Deribit. De beurs laat zien dat ze inspeelt op de vraag naar stabielere handelsinstrumenten en vergroot zo haar positie in de markt voor BTC- en ETH-opties. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Deribit lanceert USDC-opties voor bitcoin en ethereum traders is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

PayPal Confirms Support for 100+ Cryptocurrencies and Stablecoins

PayPal Confirms Support for 100+ Cryptocurrencies and Stablecoins

The update builds on the company’s earlier launch of PayPal links, a feature that lets users generate personalized, one-time payment […] The post PayPal Confirms Support for 100+ Cryptocurrencies and Stablecoins appeared first on Coindoo.
Partager
Coindoo2025/09/15 23:55
Partager
Crypto Inflows Surge on Weak US Economic Data

Crypto Inflows Surge on Weak US Economic Data

The post Crypto Inflows Surge on Weak US Economic Data appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto inflows benefited from a weaker-than-expected US macroeconomic data last week, pushing investments to $3.3 billion. It came as US economic data elevated Bitcoin (BTC) and crypto’s role as an alternative asset class. Sponsored Sponsored US Economic Data Drives Crypto Inflows to $3.3 Billion Last Week The latest CoinShares report shows crypto inflows rose to $3.3 billion last week, a significant recovery after the $352 million outflows for the week ending September 6. The correction followed price gains across individual crypto tokens, pushing total assets under management (AuM) to $239 billion. Notably, this was the highest level since the early August all-time high of $244 billion. CoinShares’ head of research, James Butterfill, ascribes the trend reversal to weaker-than-expected US economic data last week. Among them was the CPI (Consumer Price Index), which, at 2.9% YoY, aligned with market expectations. “Digital asset investment products returned to inflows last week, totaling $3.3 billion, following weaker-than-expected US macroeconomic data,” read an excerpt in the latest report. For regions such as Germany, Friday saw the second-largest daily crypto inflows on record. Meanwhile, Bitcoin stole the show, attracting $2.4 billion in inflows. This was the largest weekly crypto inflows since July. Sponsored Sponsored Nevertheless, short-bitcoin products recorded modest outflows, bringing their AuM down to just $86 million. Ethereum Breaks 8 Days of Consecutive Outflows However, the key highlight in last week’s inflows was Ethereum, which broke a successive streak of negative outflows. It bucked the trend against the 8-day pattern to record four straight days of inflows last week. This brought their inflows to $646 million. Crypto Inflows Last Week. Source: CoinShares Report In hindsight, Ethereum had been the main cause of the weekly net outflows ending on September 6. Therefore, the change seen in crypto inflows and outflows over the past several weeks suggests capital…
ChangeX
CHANGE$0.00194122-2.06%
Bitcoin
BTC$115,017.15-0.38%
Index Cooperative
INDEX$1.208-0.90%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/16 00:04
Partager
Polkadot Locks DOT Supply at 2.1B — Ending Inflationary Model for Good

Polkadot Locks DOT Supply at 2.1B — Ending Inflationary Model for Good

Polkadot has introduced a hard cap of 2.1B DOT tokens, which will reduce issuance every two years, ending indefinite annual issuance under its previous inflationary system, thereby reshaping tokenomics while aligning with long-term scarcity.
Capverse
CAP$0.15313+0.14%
Polkadot
DOT$4.134-4.70%
SCARCITY
SCARCITY$0.0737-9.68%
Partager
Coinstats2025/09/15 23:33
Partager

Actualités tendance

Plus

PayPal Confirms Support for 100+ Cryptocurrencies and Stablecoins

Crypto Inflows Surge on Weak US Economic Data

Polkadot Locks DOT Supply at 2.1B — Ending Inflationary Model for Good

Britse beurs brengt private fondsen naar de blockchain

XRP Investors Defy the Market Trend: ProfitableMining Helps XRP Holders Earn $6,875 Daily