Diginex to acquire compliance automation firm Findings for $305 million

PANews reported on August 13th that Diginex, a Nasdaq-listed digital asset financial services company, announced it has signed a memorandum of understanding to acquire compliance automation company Findings for $305 million, comprising $270 million in Diginex shares and up to $35 million in cash. Diginex owns the cryptocurrency exchange EQUOS and Digivault, a registered custodial wallet provider for security tokens.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.