Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi

Par : BitcoinEthereumNews
2025/09/08 03:47
Threshold
T$0.01602+1.39%
Mocaverse
MOCA$0.06762+0.97%
Bitcoin
BTC$111,263.13+1.02%
Xai
XAI$0.04675+1.71%
Space and Time
SXT$0.0804-0.12%
TokenFi
TOKEN$0.01276+1.91%

The price of Bitcoin (BTC) has been quite volatile over the past week, periodically falling below $108,000 and at the time of writing it is trading around $111,000.

While the overall picture for altcoins remains in the green, gains haven’t reached double digits for most altcoins. Ethereum is also poised to close the week with a loss of approximately 4%.

Additionally, numerous altcoins will see significant token unlocks this week. Here’s the token unlock calendar we’ve prepared specifically for you at Bitcoinsistemi.com.

(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)

Space and Time (SXT)

Market Value: $110.19 million

Amount of Tokens to Unlock: $1.90 million (based on 1.73% market capitalization)

Date: September 8, 2025, 03:00

Movement (MOVE)

Market Value: $317.52 million

Amount of Tokens to Unlock: $5.96 million (based on 1.88% market capitalization)

Date: September 9, 2025, 03:00

Xai (XAI)

Market Value: $80.45 million

Amount of Tokens to Unlock: $1.78 million (based on 2.21% market capitalization)

Date: September 9, 2025, 09:00

Cheelee (CHEEL)

Market Value: $154.06 million

Amount of Tokens to Unlock: $22.52 million (based on 14.63% market capitalization)

Date: September 10, 2025, 12:00

io.net (IO)

Market Value: $106.57 million

Amount of Tokens to Unlock: $5.39 million (based on 5.08% market capitalization)

Date: September 11, 2025, 03:00

Nereus Token (NRS)

Market Value: $5.36 million

Amount of Tokens to Unlock: $2.45 million (based on 45.78% market capitalization)

Date: September 11, 2025, 03:00

Banana Gun (BANANA)

Market Value: $77.04 million

Amount of Tokens to Unlock: $3.51 million (based on 4.57% market capitalization)

Date: September 11, 2025, 09:00

Moca Network (MOCA)

Market Value: $243.92 million

Amount of Tokens to Unlock: $13.83 million (based on 5.68% market capitalization)

Date: September 11, 2025, 17:00

Aptos (APT)

Market Value: $2.94 billion

Amount of Tokens to Unlock: $48.17 million (based on 1.64% market capitalization)

Date: September 12, 2025, 03:00

World3 (WAI)

Market Value: $6.49 million

Amount of Tokens to Unlock: $4.24 million (based on 64.96% market capitalization)

Date: September 12, 2025, 03:00

Pump.fun (PUMP)

Market Value: $1.69 billion

Amount of Tokens to Unlock: $9.94 million (based on 0.59% market capitalization)

Date: September 12, 2025, 09:00

DIMO (DIMO)

Market Value: $28.91 million

Amount of Tokens to Unlock: $1.84 million (based on 6.35% market capitalization)

Date: September 12, 2025, 21:00

BounceBit (BB)

Market Value: $110.41 million

Amount of Tokens to Unlock: $6.65 million (based on 6.03% market capitalization)

Date: September 13, 2025, 16:00

KernelDAO (KERNEL)

Market Value: $42.26 million

Token Amount to Unlock: $1.00 million (based on 2.37% market capitalization)

Date: September 14, 2025, 03:00

Chainbase (C)

Market Value: $37.87 million

Amount of Tokens to Unlock: $2.47 million (based on 6.52% market capitalization)

Date: September 14, 2025, 03:00

*This is not investment advice.

Source: https://en.bitcoinsistemi.com/dikkat-yeni-haftada-15-altcoinde-yuklu-miktarda-token-kilit-acilisi-var-iste-gun-gun-saat-saat-listesi/

