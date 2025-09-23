Dogecoin giảm 17,68%, dòng tiền lớn đổ vào meme coin mới nổi

Sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào ngày 6, giá Dogecoin đã tăng vọt. Nguyên nhân chính đến từ thông tin Elon Musk – người nổi tiếng là fan hâm mộ Dogecoin – sẽ giữ chức Bộ trưởng trong cơ quan mới “Bộ Hiệu Quả Chính Phủ (DOGE Department)” dưới thời chính quyền Trump. Những biến động chính trị tại Mỹ đã tác động mạnh mẽ đến thị trường.

Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi, các “cá voi” Dogecoin đang chuyển sự chú ý sang Pepe Unchained (PEPU) – một meme coin mới có tiềm năng tăng trưởng trên 208% trong năm 2025.

Dogecoin giảm mạnh sau cú tăng sốc

Ban đầu chỉ xuất phát từ một trò đùa, Dogecoin đã phát triển thành một trong những đồng tiền điện tử lớn nhất, hiện đứng thứ 7 toàn thị trường. Ngày 23 vừa qua, DOGE bất ngờ tăng mạnh, thậm chí vượt qua Ripple (XRP) – đồng coin lớn thứ 6 theo vốn hóa, và trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại. Sau khi đạt đỉnh, Dogecoin đã giảm 17,68%, bước vào xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân phần lớn đến từ biến động của Bitcoin.

Ngày 23, Bitcoin đã chạm 99.500 USD, tiến sát mốc 100.000 USD lịch sử. Nhưng sau đó, giá đã điều chỉnh và đến ngày 26, BTC giảm 7,04%. Đợt điều chỉnh này kéo theo nhiều altcoin khác, trong đó Dogecoin cũng chịu áp lực giảm giá.

Trong khi xu hướng chung đang chững lại, các dự án meme coin mới ở giai đoạn presale lại thu hút lượng vốn khổng lồ, trở thành điểm sáng nổi bật trên thị trường.

Meme coin mới nổi huy động hơn 27 triệu USD

Wall Street Pepe (WEPE) là một meme coin ra mắt vào tháng 12/2024. Dự án này được xem là phiên bản nâng cấp của Pepe Coin (PEPE) – hiện đang đứng thứ 3 toàn thị trường meme coin về vốn hóa. Với concept “lai” giữa yếu tố giải trí và tính ứng dụng thực tiễn, WEPE đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới đầu tư.

Wall Street Pepe hỗ trợ nhà đầu tư cá nhân bằng cách cung cấp dữ liệu giao dịch độc quyền. Thông qua tính năng cốt lõi Trading Alpha, dự án mang đến các tín hiệu đầu tư có thể áp dụng trực tiếp vào chiến lược giao dịch.

Nhờ đó, WEPE không chỉ giữ được bản sắc hài hước đặc trưng của meme coin, mà còn mang lại giá trị sử dụng cao – điều hiếm thấy trong mảng này. Hiện tại, presale của dự án đã huy động thành công hơn 27 triệu USD, trở thành tâm điểm trên thị trường crypto.

Tại thời điểm viết bài, giá bán là 0,0003665 USD/WEPE. Sau khi presale kết thúc, token dự kiến sẽ được niêm yết trên các sàn giao dịch Tier 1.