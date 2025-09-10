Dogecoin News: Wie DOGE jetzt mit einem ETF erwachsen wird

Dogecoin hat jetzt einen eigenen ETF in den USA.

Experten loben die strengere Regulierung, warnen aber vor fehlender Substanz.

Institutionelle Investoren bleiben skeptisch, während die Community feiert.

Dogecoin war einst nur ein Internet-Meme mit einem Shiba Inu und einem Augenzwinkern. Jetzt schafft es die Witz-Währung auf das seriöse Parkett der Wall Street – mit einem eigenen ETF. Das sorgt für Begeisterung, Stirnrunzeln und einige spannende Fragen: Wie ernst kann ein Coin ohne klaren Nutzen genommen werden, wenn er plötzlich in einem regulierten Finanzprodukt steckt?

Der erste Dogecoin ETF – ein Witz wird ernst

Am Donnerstag feiert der Rex-Osprey Dogecoin ETF (DOJE) sein Debüt an den US-Märkten. Bloomberg-Analyst Eric Balchunas kommentierte trocken, es sei wohl der erste ETF, der „etwas ohne absichtliche Nutzung“ enthalte. Genau dieser Kontrast macht Dogecoin aus: ein Meme-Coin, der eigentlich keine Funktion hat, außer, dass Millionen Menschen ihn lieben. Und diese Liebe hat ihn bis in die Portfolios von Börsenhändlern katapultiert.

Mit diesem Schritt wird Dogecoin von einem Internetphänomen zu einem regulierten Anlageprodukt. Das ist nicht nur symbolisch, sondern auch ein Testballon für andere Spaß-Coins. Denn die Frage liegt in der Luft: Wenn Dogecoin es schafft, warum nicht auch Shiba Inu oder Pepe?

Juristische Finesse: Warum der 1940er-Act zählt

Das Besondere an DOJE ist nicht nur der Coin selbst, sondern die gewählte rechtliche Basis. Statt wie viele Krypto-Produkte über den Securities Act von 1933 gelistet zu werden, nutzt dieser ETF den Investment Company Act von 1940. Klingt trocken, ist aber entscheidend. Der 1940er-Act verlangt strengere Regeln für Diversifikation und Governance. Mit anderen Worten: mehr Kontrolle, mehr Aufsicht, mehr Schutz.

Investment-Experte Ganesh Mahidhar erklärte, dass dies Dogecoin stärker in die Nähe von klassischen Aktien- und Anleihe-ETFs rückt. Das unterscheidet ihn von Bitcoin-ETFs, die eher wie Rohstofffonds funktionieren. Das Ergebnis: Dogecoin bekommt eine seriösere Verpackung, auch wenn der Inhalt weiterhin ein Meme ist. Der Kurs von DOGE reagierte auf jeden Fall stark und stieg gestern um knapp 10 %.

Dogecoin im Vergleich zu anderen Meme-Coins

Technisch gesehen ist Dogecoin kein reiner Scherz. Er basiert, wie Bitcoin, auf dem Proof-of-Work-Mechanismus. Das bedeutet, dass echte Rechenleistung und Energie nötig sind, um neue Coins zu erzeugen. Damit existiert eine Art „Boden“ für den Wert – ein Unterschied zu vielen anderen Meme-Coins.

Shiba Inu oder Pepe laufen hingegen auf Proof-of-Stake und bieten keine vergleichbare Substanz. Sie sind damit anfälliger für extreme Schwankungen und verlieren schneller ihre Basis. Mahidhar betonte jedoch, dass neue Technologien wie Layer-2 oder App-Chains auch dort potenziell Anwendungen in Gaming oder Gambling schaffen könnten. Dogecoin bleibt trotzdem der Platzhirsch im Meme-Sektor – jetzt auch an der Börse.

Institutionelle Zurückhaltung, Community-Jubel

Die großen Fonds und Pensionskassen werden den Dogecoin ETF vorerst ignorieren. Zu riskant, zu volatil, zu wenig fundamentale Daten. Doch was heute noch als Spielerei gilt, kann morgen schon Marktvolumen haben. Sollte Dogecoin seine Marktkapitalisierung weiter ausbauen, könnte selbst das konservative Kapital neugierig werden.

Kurzfristig geht es allerdings weniger um Fundamentaldaten, sondern um Preisbewegungen. Volatilität ist hier Programm – und genau das macht den Reiz für Trader aus. Für die Community ist der ETF jedenfalls ein Ritterschlag: Der Coin, der einst „so wow“ war, hat nun eine Wall-Street-Adresse.

SEC-Druck und ETF-Flut

Die Genehmigung des Dogecoin ETF erfolgt nicht im luftleeren Raum. Über 90 Anträge für Krypto-ETFs warten derzeit bei der US-Börsenaufsicht SEC, darunter für Solana und XRP. Die Fristen reichen bis in den Oktober. Rex Shares selbst hat gleich eine ganze Palette eingereicht: von weiteren Dogecoin-Produkten bis hin zu BONK und sogar Trump-Token.

Analysten wie Mahidhar sind überzeugt, dass ETFs langfristig die Standardhülle für alle Arten von Vermögenswerten werden. Wenn sich die Märkte immer stärker in Richtung Liquidität statt Cashflow bewegen, passt selbst ein Meme-Coin in diese Logik. Ob Dogecoin damit zur Legende oder zur Fußnote wird, entscheidet der Markt – und vielleicht ein bisschen auch der Humor der Anleger.

