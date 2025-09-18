Dogecoin Shot Up Over 18,000% in the First 90 Days of 2021, This Coin Will Deliver More Over the Next 3 Months

Dogecoin shocked the global crypto market in early 2021 by gaining more than 18,000% within just 90 days. That meteoric rally proved the extraordinary influence of meme coins when community excitement and market momentum come together. Investors who rode the Dogecoin wave saw returns that rivaled the most dramatic growth stories in financial history. The
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.