Dogecoin Up 20% In A Week And Poised For The 'Last Big Rally Of The Cycle', Analyst Says

Par : Coinstats
2025/09/12 21:19
Moonveil
DOGE
Dogecoin surges 20% due to optimism around DOGE ETF launch and technical signals. Analyst predicts 'last big rally' with potential for altcoins.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Staked Ether hits record high driven by corporate crypto treasury adoption: Finance Redefined

Over 28% of Ether’s supply is now locked, signaling tightening liquidity conditions, as more Nasdaq-listed companies establish corporate crypto reserves.
Moonveil
Nowchain
PANews2025/06/21 02:02
XRP: $5 Next? Massive Test Coming

Deciding factor for XRP is descending trendline that dictates price's performance
XRP
Coinstats2025/09/12 21:08
China's central bank: One-year and five-year LPR remain unchanged

PANews reported on June 20 that the People's Bank of China maintained the one-year and five-year loan prime rates (LPR) at 3% and 3.5%, respectively.
ConstitutionDAO
Juneo Supernet
Lorenzo Protocol
PANews2025/06/20 09:06
