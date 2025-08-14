Dreamscape launches Base, leveraging Microsoft AI tools to enable code-free smart contract development

PANews reported on August 14th that Dreamscape, launched on the Base chain, leverages Microsoft Azure AI Foundry and Azure OpenAI to enable users to build and deploy smart contract applications without writing code. The platform also integrates the Microsoft-backed Space and Time decentralized database, allowing developers to verify on-chain and off-chain data using SQL queries and ZK-proofs. MakeInfinite Labs has raised a total of $50 million, with Microsoft M12 as one of the main investors.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.