Du Jun: Chinese institutions begin to follow the micro-strategy model, and one institution's ETH treasury has reached 300,000

PANews reported on August 24th that ABCDE co-founder Du Jun posted on the X platform that although Chinese institutions were slow to respond to the micro-strategy model, they have quickly followed suit. The "micro-strategy" they have been invited to participate in currently includes 3 ETH and 2 SOL, and is currently being promoted. One of the ETH DATs has a starting size of 300,000.
