PANews reported on September 27th that economist and cryptocurrency critic Peter Schiff published data on the X platform showing that BTC and ETH's year-to-date gains have lagged behind those of major precious metals: platinum is up 74%, silver is up 59%, palladium is up 44%, gold is up 43%, Ethereum is up 20%, and Bitcoin is up 16%. Peter Schiff also pointed out that Bitcoin has been in a long-term "hidden bear market," as its price, denominated in gold, is currently 22% below its August 2025 high and 20% below its November 2021 high.PANews reported on September 27th that economist and cryptocurrency critic Peter Schiff published data on the X platform showing that BTC and ETH's year-to-date gains have lagged behind those of major precious metals: platinum is up 74%, silver is up 59%, palladium is up 44%, gold is up 43%, Ethereum is up 20%, and Bitcoin is up 16%. Peter Schiff also pointed out that Bitcoin has been in a long-term "hidden bear market," as its price, denominated in gold, is currently 22% below its August 2025 high and 20% below its November 2021 high.

Economist: Bitcoin's growth rate this year lags behind precious metals such as gold and silver, and it may have been in a long-term invisible bear market

Par : PANews
2025/09/27 17:09
MAY
MAY$0.03832+1.69%
Bitcoin
BTC$109,241.3+0.18%
Ethereum
ETH$3,994.51+2.55%
GAINS
GAINS$0.02203+1.52%
Major
MAJOR$0.12288+3.37%

PANews reported on September 27th that economist and cryptocurrency critic Peter Schiff published data on the X platform showing that BTC and ETH's year-to-date gains have lagged behind those of major precious metals: platinum is up 74%, silver is up 59%, palladium is up 44%, gold is up 43%, Ethereum is up 20%, and Bitcoin is up 16%. Peter Schiff also pointed out that Bitcoin has been in a long-term "hidden bear market," as its price, denominated in gold, is currently 22% below its August 2025 high and 20% below its November 2021 high.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Indian investigators link businessman to 285 Bitcoins in scam proceeds

Indian investigators link businessman to 285 Bitcoins in scam proceeds

The Indian Enforcement Directorate has filed a charge sheet against businessman Raj Kundra over his possession of Bitcoin linked to a crime.
Chainlink
LINK$20.94+4.23%
Solana Retardz
SCAM$0.000019--%
Partager
Cryptopolitan2025/09/27 17:00
Partager
Crypto security experts warn of risks in pending market structure bill

Crypto security experts warn of risks in pending market structure bill

The experts want Congress to ensure that crypto legislation includes measures to protect against money laundering, sanctions evasion, and more.
Moonveil
MORE$0.07495+1.72%
Partager
Cryptopolitan2025/09/27 18:00
Partager
SHIB Price Prediction for September 27

SHIB Price Prediction for September 27

Can decline of SHIB continue to $0.00001150 zone?
SHIBAINU
SHIB$0.00001177+1.81%
Partager
Coinstats2025/09/27 17:51
Partager

Actualités tendance

Plus

Indian investigators link businessman to 285 Bitcoins in scam proceeds

Crypto security experts warn of risks in pending market structure bill

SHIB Price Prediction for September 27

Crypto security experts flag major risks in crypto market structure legislation

Anchor’s 20% Savings Rate Isn’t All That Meets the Eye