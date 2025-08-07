ECR Minerals, a publicly listed gold exploration and development company, has launched a Bitcoin treasury reserve strategy.

PANews reported on August 7th that ECR Minerals, a gold exploration and development company listed on the London Stock Exchange, plans to adopt a Bitcoin treasury reserve strategy, according to NLNico . The board of directors has approved the long-term holding of up to 50% of excess cash and free cash flow from gold production in Bitcoin.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.