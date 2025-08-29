The post Eric Trump Predicts Bitcoin Will Hit $1 Million appeared first on Coinpedia Fintech News
At the Bitcoin Asia Conference 2025 in Hong Kong, Eric Trump expressed strong confidence in Bitcoin’s future, predicting it could reach $1 million. He highlighted that the Trump family “loves” and “believes in” Bitcoin, showing their growing support for the cryptocurrency. His statement highlights the growing acceptance of cryptocurrency by prominent personalities and underscores the lasting confidence in Bitcoin’s future impact on the global financial landscape. The Trump family’s endorsement brings added attention to Bitcoin’s potential.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.