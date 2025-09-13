ether.fi Foundation: Purchased 24.7 ETHFI this week, increasing ETHFI distribution to sETHFI holders to approximately 109,000

PANews reported on September 13 that the ether.fi Foundation released an update on the ETHFI token repurchase on the X platform, disclosing that it had used 78 ETH (approximately US$370,000) of protocol revenue to purchase 247,000 ETHFI this week. In addition, approximately 137,000 ETHFI were destroyed, and the ETHFI distributed to sETHFI holders increased to approximately 109,000.

