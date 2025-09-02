Ether Machine Raises $654M Ahead of Nasdaq Debut

Ether Machine has raised $654 million through private Ethereum funding as it approaches its Nasdaq debut. The funding will support the company’s growth and solidify its position as a key player in the Ethereum ecosystem. Backed by major crypto investors, Ether Machine plans to list publicly in late 2025, offering institutional investors a new way to gain exposure to ether. This milestone reflects rising confidence in Ethereum’s future and the growing interest in crypto-based financial products.

