Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen

Par : Coinstats
2025/09/04 19:16
Threshold
T$0.0159-1.24%
DeFi
DEFI$0.001578-2.35%
BRC20.COM
COM$0.017116-3.41%
Verse
VERSE$0.00006662+1.06%
ZeroLend
ZERO$0.0000431+0.60%
MetYa
MET$0.2408-0.66%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Etherealize haalde $40 miljoen op in een Series A ronde geleid door Paradigm en Electric Capital. Het nieuws kwam in dezelfde week dat bedrijven samen voor $1,2 miljard aan ETH kochten, een teken dat institutionele interesse snel toeneemt. De vraag is hoe dit signaal de marktpsychologie beïnvloedt, en wat de nieuwe middelen concreet betekenen voor de uitbouw van Ethereum als financiële infrastructuur. Etherealize $40M Funding Round⚡️ About:@Etherealize_io is a startup dedicated to integrating financial institutions with the Ethereum blockchain. Investors:@paradigm (Lead) and @ElectricCapital (Lead) https://t.co/JWFB2gbW3X pic.twitter.com/QMcDt2pzgi — Fundraising Digest (@CryptoRank_VCs) September 3, 2025 Nieuwe kapitaalronde voor Etherealize De investeringsronde werd geleid door Paradigm en Electric Capital. Eerder kreeg de startup al steun van Vitalik Buterin en de Ethereum Foundation. Etherealize, opgericht door onder meer Danny Ryan en Vivek Raman, bouwt infrastructuur die instellingen moet helpen om Ethereum te gebruiken. Het gaat om zero-knowledge systemen, settlement-engines en platforms voor getokeniseerde obligaties en andere fixed-income producten. Dit markeert het begin van de Institutional Merge. Institutioneel financieren gaat naar moderne, veilige en wereldwijd toegankelijke rails. Bedrijven stapelen ETH op De kapitaalronde valt in een week waarin publieke bedrijven fors ETH hebben gekocht. Treasury-firma The Ether Machine kocht 150.000 ETH ter waarde van $654 miljoen. BitMine voegde $65 miljoen toe aan zijn al enorme voorraad van ruim 1,8 miljoen ETH. Ook Sharplink Gaming en Yunfeng Financial kochten samen nog eens ruim $200 miljoen. Deze stroom van aankopen geeft Ethereum een institutionele glans. Waar Bitcoin vaak wordt gezien als digitaal goud, ontstaat er voor ETH steeds meer een verhaal als reserve- en productienetwerk. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: de volgende munt met groot groeipotentieel. De inflatie blijft in Nederland hoger dan in de rest van Europa, maar tegelijkertijd zegt Fed-voorzitter Powell dat het mogelijk tijd is voor renteverlagingen. Dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins… Continue reading Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Wat Etherealize wil bouwen Het geld gaat naar drie projecten: een settlement-engine voor getokeniseerde obligaties, systemen voor private trading onder toezicht, en koppelingen met bestaande betalingsrails van banken. Medeoprichter Vivek Raman zegt dat instellingen zo Ethereum kunnen gebruiken zonder hun hele proces te hoeven omgooien. Vergelijkbare stappen zagen we al bij BlackRock, dat een tokenized geldmarktfonds op Ethereum bracht, en bij JPMorgan met zijn Kinexys-platform. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Signaal van vertrouwen in Ethereum De timing is opvallend: tegelijk met de investering kochten grote bedrijven meer dan $1,2 miljard aan ETH. Dat versterkt het beeld dat Ethereum serieuzer wordt genomen als infrastructuur. Dit trend laat zien dat Ethereum steeds vaker wordt gebruikt als infrastructuur voor financiële producten, in plaats van alleen voor DeFi en NFT’s. Of de $40 miljoen van Etherealize en de $1,2 miljard aan verse institutionele aankopen die beweging versnellen, zullen we zien. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Etherealize wil met $40 miljoen investering Ethereum dichter bij Wall Street brengen is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

OpenAI opens ChatGPT Projects to free users, adding several new features

OpenAI opens ChatGPT Projects to free users, adding several new features

PANews reported on September 4th that OpenAI announced that ChatGPT Projects are now available to free users. New features include an increase in the number of files that can be uploaded per project (up to 5 for free users, 25 for Plus users, and 40 for Pro/Business/Enterprise users), support for custom colors and icons, and project-specific memory controls. The update is now available on the web and Android platforms, with iOS coming soon.
Propy
PRO$0.6813-2.21%
SOON
SOON$0.2853+3.93%
FreeRossDAO
FREE$0.00011972-0.41%
Partager
PANews2025/09/04 18:34
Partager
Crypto Bull Run Set to Last 1-2 More Years, Experts Predict Major Surge!

Crypto Bull Run Set to Last 1-2 More Years, Experts Predict Major Surge!

Experts predict crypto bull market could extend for 1-2 years. Global liquidity, not halving, driving crypto’s longer bull cycle ahead. Delayed altcoin breakouts signal major crypto rally yet to peak. Top analysts are now predicting that the current crypto bull market will extend for another one to two years, defying the typical four-year cycle timelines that have dominated the market in the past. According to experts, the ongoing rally is driven by a significant shift in market dynamics, where global liquidity, rather than Bitcoin’s halving cycles, is becoming the primary driver. Global Liquidity Steers the Crypto Market to New Heights Bitcoin’s correlation with global liquidity is stronger than ever, with data showing that the cryptocurrency tracks global liquidity 83% of the time over 12 months. This is greater than most other asset classes, which emphasizes the extent to which the crypto market has become aligned with other financial trends. Also Read: XRP Ledger’s Game-Changing Update: Major Credentials Amendment Set to Launch It is thought that the bull market is being pushed further away into the future by liquidity cycles, which take longer to complete than the halving cycles of Bitcoin. With Bitcoin’s volatility declining, many view this as an indicator of a more gradual, extended rally. Institutional investors have now taken centre stage and are bringing slower yet much bigger investments to the market. This direction is building longer and more consistent cycles compared to past cycles that were characterized by sudden bursts in price due to retail-driven bull runs. Delayed Altcoin Breakouts Suggest a Lengthened Bull Cycle In the previous crypto cycle, altcoins like Ethereum broke through their all-time highs relatively early, with Ethereum maintaining an uptrend for several months afterward. Nonetheless, the altcoin index and Ethereum have not managed to reach their previous highs in the current cycle, despite the fact that the market is already over 1,000 days into this cycle. The fact that it has taken so long to see altcoin breakouts is a powerful indicator that the bull market is still in its infancy. Source: @CristiWeb3 Although Bitcoin has faced opposition at critical price points, there is still significant growth potential in the altcoin market, and it is not a sign that the cycle has finished. Experts believe this lag in altcoin performance indicates that the market will continue its rally for much longer than expected, with potential for substantial gains ahead. A Shift from Retail to Institutional Money The market’s transformation from retail-driven to institutional-driven is another factor that suggests the bull market could last much longer than in previous cycles. Institutions tend to move more slowly but with much larger sums, leading to more gradual but sustained price growth. The institutions follow the same pattern, but the movement is slower and with higher amounts, which results in a slower but continuous increase in prices. The role of traditional financial intermediaries, the emergence of ETFs, and stablecoin regulations are all changing the crypto market environment. Source: Tradingview Bitcoin is currently met with short-run resistance at around the $114,000 level, but the data show that the trend is positive. As global liquidity continues to drive the market and institutions lead the charge, experts believe the crypto market is poised for another significant surge, extending the current bull run for one to two more years. Also Read: Crypto War Continues: Ripple (XRP) CTO Claps Back at Litecoin The post Crypto Bull Run Set to Last 1-2 More Years, Experts Predict Major Surge! appeared first on 36Crypto.
Moonveil
MORE$0.09861-2.70%
Altcoin
ALTCOIN$0.0005571-8.31%
SQUID MEME
GAME$27.8157-2.19%
Partager
Coinstats2025/09/04 19:10
Partager
New York officials secure over $400k in crypto from Facebook ad scam

New York officials secure over $400k in crypto from Facebook ad scam

Over $440,000 in stolen crypto funds has been secured by New York officials in an ongoing fraud investigation that targeted locals. Authorities from the Brooklyn District Attorney’s Office, the New York State Attorney General’s Office, and the New York State…
Solana Retardz
SCAM$0.000109-0.90%
Partager
Crypto.news2025/06/19 14:17
Partager

Actualités tendance

Plus

OpenAI opens ChatGPT Projects to free users, adding several new features

Crypto Bull Run Set to Last 1-2 More Years, Experts Predict Major Surge!

New York officials secure over $400k in crypto from Facebook ad scam

Crypto VC Hypersphere investment partners lost "years of savings" in fake Zoom meeting

Why Is Crypto Down Today? – September 4, 2025