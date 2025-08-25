Ethereum Crash Ahead? Here’s What Analysts Are Saying Now

Kan dit technisch patroon de Dogecoin koers richting $0,31 brengen?

Dogecoin is de afgelopen dagen rustig omhoog bewogen en staat dicht bij een belangrijk punt op de grafiek. Het gaat om een patroon dat technische analisten een symmetrische driehoek noemen. Hierbij worden de toppen steeds iets lager en de bodems juist iets hoger. Kan de Dogecoin koers hierdoor binnenkort verder oplopen? Wat zegt dit symmetrische patroon over de Dogecoin koers? De Dogecoin koers beweegt al weken binnen deze driehoek. De ruimte tussen steun en weerstand wordt steeds kleiner. Dit wijst op afnemend handelsvolume en een markt die wacht tot kopers of verkopers de overhand krijgen. Een symmetrische driehoek ontstaat vaak in perioden van consolidatie. In zo'n fase wisselen bulls en bears elkaar af zonder dat één van de twee de volledige controle heeft. Het patroon eindigt vrijwel altijd met een uitbraak omhoog of omlaag. Het moment waarop dat gebeurt komt dichterbij, omdat de driehoek steeds nauwer wordt. Volgens data analyses kan het verschil tussen de boven- en onderkant van dit patroon worden gebruikt om het mogelijke koersdoel na een uitbraak te berekenen. In dit geval wijst de projectie op een beweging van ongeveer 30% zodra de koers door de driehoek heen breekt. Dogecoin $DOGE is getting ready for a 30% price move! pic.twitter.com/3bcNzfg2yC — Ali (@ali_charts) August 23, 2025 Belangrijke niveaus voor Dogecoin Voor traders zijn er duidelijke koersniveaus die in de gaten worden gehouden. De eerste ligt rond $0,25. Dit niveau fungeert als weerstand. Als de Dogecoin koers daarboven komt met stevig volume, dan kan de weg open liggen richting $0,31 tot $0,32. Dat zijn de niveaus die volgen uit de hoogte van de driehoek toegepast op het moment van de uitbraak. Aan de andere kant is er ook een steunpunt zichtbaar rond $0,22. Wanneer de koers daaronder zakt, neemt de kans toe dat Dogecoin terugvalt richting de regio van $0,19 tot $0,20. Deze zone fungeerde in eerdere handelsweken vaker als vangnet voor kopers. De prijsontwikkeling laat dus zien dat de munt zich in een beslissende fase bevindt. Welke richting de koers kiest, hangt af van het vermogen om één van deze niveaus overtuigend te doorbreken. Historische patronen van de DOGE koers De huidige situatie van Dogecoin lijkt op eerdere fases waarin de munt langere tijd in een driehoek bewoog. Ook toen volgden scherpe bewegingen zodra de koers de formatie doorbrak. In 2021 en 2023 waren er vergelijkbare patronen zichtbaar. Beide keren resulteerde dat in sterke rallies, maar ook in forse correcties toen het momentum afzwakte. Dat maakt duidelijk dat symmetrische driehoeken krachtige indicatoren kunnen zijn. Toch blijft de richting altijd afhankelijk van de daadwerkelijke uitbraak. De volatiliteit die erop volgt is vaak groot, omdat veel traders hun posities aanpassen zodra de koers de formatie verlaat. Het gebied rond $0,25 vormt dus de sleutel voor een mogelijk vervolg omhoog richting $0,31 tot $0,32. Zakt de koers juist onder $0,22, dan komt de regio rond $0,19 weer in beeld. Met het huidige patroon en de afnemende volumes is de kans groot dat deze beslissing binnenkort valt.