Ethereum Fusaka-upgrade komt in november 2025: wat verandert er?

Par : Coinstats
2025/09/17 01:46
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum staat opnieuw voor een belangrijke netwerkstap. Later dit jaar moet de Fusaka-hard fork live gaan, een upgrade die vooral de schaalbaarheid en stabiliteit van de blockchain moet verbeteren. Wat houdt Fusaka precies in? Welke onderdelen zijn cruciaal? En kan Ethereum hiermee de concurrentie van snellere blockchains weerstaan? Today is the day. The @ethereumfndn Fusaka Audit Contest is now live! Help secure the future of the @ethereum network. Sign up below pic.twitter.com/iGtN2Uhf4y — SHERLOCK (@sherlockdefi) September 15, 2025 Wat Fusaka toevoegt Fusaka volgt een half jaar na Pectra en richt zich minder op zichtbare functies, meer op het fundament van het netwerk. In totaal worden elf Ethereum Improvement Proposals (EIP’s) gebundeld. Belangrijke onderdelen van Fusaka-upgrade: PeerDAS (EIP-7594): verdeelt data-controles over meerdere nodes, waardoor rollups goedkoper en efficiënter worden. Gas- en bloklimieten: verhogingen maken meer transacties per blok mogelijk, richting 150 miljoen units op termijn. Spam- en DoS-bescherming: strengere checks moeten het netwerk robuuster maken bij piekbelasting. Nieuwe cryptografie: native support voor de P-256 curve, die aansluit bij bestaande Web2-standaarden. Voor gebruikers betekent dit vooral stabielere transacties en voorspelbare kosten, ook tijdens drukte. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn prima tijden voor crypto. Bitcoin haalde een aantal weken terug een nieuwe all-time high en lijkt voor nieuw definitief boven de $100K te blijven. Na een flinke stijging van Bitcoin volgen vaak de altcoins. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit… Continue reading Ethereum Fusaka-upgrade komt in november 2025: wat verandert er? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strakke deadlines en audits De Ethereum Foundation mikt op november, vlak voor de Devconnect-conferentie in Buenos Aires. Om dat te halen draaien in september en oktober meerdere publieke testnets. Een bug bounty via Sherlock moet kwetsbaarheden tijdig boven water halen, met beloningen tot $2 miljoen. Toch waarschuwen core developers dat de planning krap is. Fusaka-testnets liepen al vertraging op, en co-directeur Tomasz Stańczak riep teams op de aandacht volledig hierop te richten en discussies over opvolger “Glamsterdam” uit te stellen. Glamsterdam may be getting some attention (it is a fork for Q1/Q2 2026). In the meantime, we should be more concerned about any potential delays to Fusaka (Q4 2025). As I have said many times, no amount of talking about Ethereum’s roadmap and vision matters if we cannot achieve… — Tomasz K. Stańczak (@tkstanczak) August 8, 2025 Belang voor beleggers en Ethereum ecosysteem Voor investeerders draait Fusaka om meer dan technische upgrades. Goedkopere transacties maken Ethereum aantrekkelijker voor handelaren en NFT-platforms. Voor grote partijen wordt het ook eenvoudiger om ETH vast te staken. Toch blijft het spannend. Solana en Avalanche zijn sneller en goedkoper. Als Fusaka vertraging oploopt of fouten bevat, kan dat gebruikers juist verder die kant op duwen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum Fusaka-upgrade komt in november 2025: wat verandert er? is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

The following article is adapted from The Block's newsletter, The Daily, which comes out on weekday afternoons.
The post United States and the U.K. To Announce Closer Crypto Cooperation With Focus on Stablecoins: Report  appeared first on Coinpedia Fintech News The United States and the United Kingdom are exploring ways to cooperate on digital asset regulations and adoption. According to people familiar with the matter, who spoke to the Financial Times, the United Kingdom is seeking to close its crypto regulatory gap with the United States to foster mainstream adoption of digital assets.
Volgens Tom Lee, voorzitter van BitMine en een bekende naam in de crypto wereld, kan een eventuele renteverlaging door de Amerikaanse centrale bank een flinke impuls geven aan onder andere Bitcoin en Ethereum. In een gesprek op CNBC voorspelt Lee dat er dan een krachtige koersbeweging aankomt binnen nu en...
