Ethereum gas fees have fallen to a five-year low, with the median daily gas fee below 1 gwei.

PANews reported on August 23 that according to the @hildobby data panel, as ETH hit a record high, the Ethereum network Gas fee continued to be at a historical low. In the past week, the median daily Gas fee was less than 1 gwei. On August 16 and August 17, it was 0.396 gwei and 0.432 gwei respectively, setting the lowest and third lowest daily Gas fee median records in the past five years.

