Ethereum hits new high, driving altcoins to rise

PANews reported on August 23rd that after Ethereum hit a new high, Ethereum-related altcoins saw a general surge. Among them: SSV saw a 24-hour increase of 25.4%; LDO rose by 21.6%; ENA rose by 19.6%; ARB rose by 17.4%; and AAVE rose by 15.4%. In addition, MEME rose by 50.4% in the 24-hour period; PENGU rose by 18%; and SOL rose by 9.9%.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.