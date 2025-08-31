Ethereum koers kan $6.000 bereiken volgens Wyckoff model

Par : Coinstats
2025/08/31 21:16
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum zit volgens analisten in fase D van het Wyckoff Accumulation Cycle bevindt. Dit stadium markeert vaak het einde van een langere periode van consolidatie en het begin van een nieuwe opwaartse beweging. Volgens analisten is hiermee de basis gelegd voor een mogelijk vervolg richting hogere prijsniveaus. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Wat betekent fase D in het Wyckoff model Het Wyckoff Accumulation Cycle bestaat uit meerdere fasen die het koopgedrag van grote marktpartijen in kaart brengen. Tijdens fase A en B wordt de markt gekenmerkt door zijwaartse prijsbewegingen en plotselinge schommelingen. In fase C worden vaak de laatste shakeouts zichtbaar, waarbij zwakkere handen uit de markt worden gedrukt. Fase D, waar Ethereum nu in zit, laat doorgaans zien dat de periode van onzekerheid is afgerond. Grote kopers, ook wel smart money genoemd, hebben in deze fase hun posities grotendeels opgebouwd. Het resultaat is dat het aanbod steeds verder afneemt en de weg wordt vrijgemaakt voor fase E: de markup. Dit is de fase waarin de koers zich snel omhoog kan bewegen door toenemende vraag. Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin lijkt inmiddels vast boven de $100K te staan, en nu Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de… Continue reading Ethereum koers kan $6.000 bereiken volgens Wyckoff model document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Kan de Ethereum koers naar $6.000? Het koersdoel van $6.000 wordt steeds vaker genoemd als realistisch scenario. In eerdere markten bleek fase E vaak de start van sterke opwaartse trends, waarbij koopdruk vanuit zowel retail investeerders als institutionele partijen zorgde voor aanzienlijke stijgingen. Ethereum heeft de afgelopen weken meerdere keren weerstand getest. Zodra de koers daarboven uitbreekt, kan een versnelling volgen door toenemende FOMO onder handelaren. Dit effect is in eerdere Wyckoff cycli duidelijk zichtbaar geweest. De Ethereum koers rond $6.000 wordt daarom niet langer gezien als een onhaalbare doelstelling. Het scenario sluit aan bij historische patronen waarin fase D het startpunt vormde voor een periode van snelle prijsstijgingen. ETHEREUM JUST CONFIRMED THE MOVE The Wyckoff script is unfolding. Phase D locked. Accumulation done. What comes next? The steepest, most violent leg of the cycle.$ETH $6,000 is not a dream. It’s the play. pic.twitter.com/BTH1E0woQ8 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) August 30, 2025 Volume is een belangrijke indicator in de Wyckoff theorie. Een stijgend handelsvolume tijdens opwaartse candles bevestigt dat er daadwerkelijk vraag aanwezig is. Voor Ethereum zal het belangrijk zijn om bij een uitbraak boven recente weerstand dit met overtuigend volume te ondersteunen. Daarnaast spelen enkele technische niveaus een rol. Zodra Ethereum deze zones doorbreekt, kan dat het signaal zijn voor nieuwe instroom van kapitaal. Institutionele partijen letten vaak op dezelfde niveaus, waardoor een doorbraak kan leiden tot een kettingreactie van aankopen. Ook de bredere marktcontext is van belang. De Bitcoin koers blijft vaak richtinggevend voor altcoins. Als Bitcoin stabiel blijft of zelf sterker wordt, kan dat extra steun geven aan Ethereum in de overgang van fase D naar fase E. Historische voorbeelden van fase E In eerdere cycli heeft fase E bij verschillende assets geleid tot forse prijsstijgingen. Dit gold niet alleen voor Ethereum, maar ook voor Bitcoin en andere grote tokens. Zodra de accumulatiefase was afgerond en de markt richting markup ging, ontstond vaak een periode van snelle stijgingen met hoge volumes. Het patroon is niet uniek voor crypto. De Wyckoff theorie wordt ook toegepast op traditionele markten zoals aandelen en grondstoffen. Het terugkerende karakter van dit patroon geeft technische analisten meer vertrouwen in de voorspellende waarde ervan. Wat gaat de Ethereum koers doen? Ethereum heeft met de bevestiging van fase D een belangrijk signaal afgegeven. De Wyckoff theorie wijst erop dat de volgende fase doorgaans wordt gekenmerkt door sterke opwaartse bewegingen. Het koersdoel van $6.000 wordt daarbij steeds vaker genoemd als realistisch scenario, vooral als weerstandsniveaus met kracht worden doorbroken en het volume blijft toenemen. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum koers kan $6.000 bereiken volgens Wyckoff model is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

