Ethereum koers richt zich volgens analisten op $5.000 target

2025/08/25 01:01
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum heeft na een herstel vanaf $4.200 opnieuw de weerstand rond $4.750 bereikt. Een wekelijkse sluiting boven dit punt kan de weg vrijmaken richting de psychologische grens van $5.000. Kan de Ethereum koers hierdoor binnenkort verder stijgen? Ethereum koers test opnieuw de $4.750 grens Na een eerdere daling tot rond $4.200 vond Ethereum steun en begon de prijs weer te stijgen. Analisten zien dit niveau als een belangrijke zone, omdat kopers hier meerdere keren zijn teruggekeerd. Vanaf dat punt bracht het herstel de Ethereum koers terug naar de zone van $4.750. Technische indicatoren bevestigen dit herstel. De Ichimoku Kijun lijn werd kort doorbroken tijdens de dip, maar de prijs vond snel steun en duwde terug omhoog. Daarmee bleef Ethereum binnen de bandbreedte waarin de munt de afgelopen weken bewoog. #Ethereum Bounce #ETH just bounced off a confluence of supports. Now it needs confirmation: a clean break & close above $4,750. pic.twitter.com/jhzD9tBUY6 — Titan of Crypto (@Washigorira) August 22, 2025 De Ichimoku cloud laat zien dat er sterke steun blijft liggen tussen $3.600 en $3.900. Deze zone bevindt zich duidelijk onder de huidige prijs en suggereert dat de bulls nog controle houden. De Tenkan en Kijun lijnen liggen dicht bij elkaar, wat duidt op een geconcentreerde fase waarin kopers en verkopers weinig ruimte laten. Handelsdata tonen aan dat de dagelijkse volumes fors zijn toegenomen. Binnen één dag steeg het handelsvolume met 147% naar ruim $81 miljard. Zulke pieken in volume worden vaak gezien als een teken dat er meer liquiditeit in de markt komt. Daarnaast meldde analist Crypto Rover dat Ethereum de hoogste daily close ooit noteerde. Dit wordt door veel marktvolgers gezien als een bevestiging dat de opwaartse trend nog krachtig aanwezig is. $ETH JUST HIT ITS HIGHEST DAILY CLOSE EVER! pic.twitter.com/pMYZzmta0C — Crypto Rover (@rovercrc) August 23, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue reading Ethereum koers richt zich volgens analisten op $5.000 target document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Institutionele vraag ondersteunt de Ethereum koers Niet alleen retail investeerders waren actief. Ook grote partijen voegden kapitaal toe. Open interest in Ethereum futures nam met ongeveer $3 miljard toe kort na de speech van Jerome Powell. Deze stijging in derivatenmarkten wijst op meer posities van zowel bulls als bears, met een duidelijke toename in leverage. Daarnaast stroomde er $337 miljoen binnen in Ethereum ETF producten. Zulke instromen worden gezien als directe aankopen door grote investeerders en fondsen. Het wijst erop dat institutionele vraag een belangrijke rol speelt bij de huidige prijsbewegingen. Opvallend is dat Ethereum de afgelopen dagen beter presteerde dan Bitcoin. Dit wijst op een mogelijke verschuiving van kapitaal richting altcoins, waarbij ETH tijdelijk de leidende rol overneemt. Macro-economische signalen spelen mee De recente opwaartse beweging kwam kort nadat Jerome Powell aangaf dat een renteverlaging bij de Federal Reserve in september zeer waarschijnlijk is. De CME FedWatch Tool schat de kans inmiddels op 90%. Lagere rentes maken risicovolle beleggingen aantrekkelijker, omdat obligaties en spaarproducten dan minder opleveren. Hierdoor zoeken investeerders vaker alternatieven zoals aandelen en tokens. Ethereum profiteerde hier direct van en noteerde hogere volumes dan in eerdere handelsweken. Dat effect werd versterkt doordat de markt verwacht dat Trump zijn beleid meer zal richten op economische groei en belastingverlagingen. Dit vergroot de kans dat kapitaal richting risk assets blijft vloeien. Technische analyse wijst op duidelijke zones De prijsontwikkeling van Ethereum laat een strak speelveld zien. Aan de onderkant blijft $4.200 de eerstvolgende steun, gevolgd door een bredere zone tussen $3.600 en $3.900. Hier bevinden zich meerdere technische lijnen, waaronder de onderkant van de Ichimoku cloud. Aan de bovenkant blijft $4.750 de belangrijkste barrière. Een wekelijkse sluiting boven dit punt kan ruimte openen richting de volgende ronde getallen, waarbij $5.000 het meest in beeld staat. Lukt het niet om door deze weerstand te breken, dan is consolidatie tussen $4.200 en $4.750 langer aanhouden. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht Ethereum koers richt zich volgens analisten op $5.000 target is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Here’s What Next For Ethereum

Here’s What Next For Ethereum

The post Here’s What Next For Ethereum appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum (ETH) has been on investors’ radar as massive withdrawals continue, hinting at looming changes. According to data reported today by market analyst Ali Martinez, digital asset investors have withdrawn over 200,000 ETH tokens from centralized exchanges just in the past 48 hours. This is an indicator of rising investor confidence, signifying that token holders are transferring their coins to private wallets, potentially in expectation of heightened prices.  Ethereum’s Surprise Rally and Reserves Here is the implication of this substantial on-chain development spotted by the analyst. These transfers are accumulation efforts, highlighting rising Ethereum enthusiasm among crypto investors. Moving assets to cold wallets is an indicator of intention to hold for the long term or investing the assets in DeFi activities like staking and many others. The withdrawals indicate investors’ increased bullishness on Ethereum, a move contributing to decreasing the ETH circulating supply on exchanges. Institutional customers are the ones mainly executing these massive withdrawals. On Friday, August 22, 2025, ETH surged to a new height of $4,885 and outperformed its ATH of $4,866.01 noted in November 2021, driven by surging institutional interest. During that day, renowned venture capitalist Peter Thiel injected significant amounts of money into Ethereum investing organizations (ETHZilla and Bitmine). The venture-capital investor’s investment in ETH suggests increasing institutional enthusiasm in Ether, showing customers are moving beyond just trading the virtual asset. Investors and firms are increasingly viewing Ether as a long-term treasury asset and a network for rolling out advanced investment products, indicating a change in how traditional institutions and several firms may utilize ETH in the future. The above big withdrawals by organizations are normally connected to long-term strategic holding with no intention of immediate selling. When big holders move assets to cold storage wallets, it typically triggers decreased selling pressure and tightened supply in…
Crypto Traders in Japan Could Soon Pay Less Tax Than Ever Before

Crypto Traders in Japan Could Soon Pay Less Tax Than Ever Before

The post Crypto Traders in Japan Could Soon Pay Less Tax Than Ever Before appeared on BitcoinEthereumNews.com. Regulations Japan is preparing a major overhaul of how it regulates and taxes digital assets, with its Financial Services Agency (FSA) set to push for crypto-friendly reforms in the 2026 fiscal year.   The plan would bring cryptocurrency taxation in line with stock investments, marking one of the most significant shifts in Japan’s approach to digital assets to date. Under the proposal, profits from trading cryptocurrencies would be separated from regular income and instead taxed at a flat 20% rate. This represents a sharp break from the current framework, where crypto earnings are treated as “miscellaneous income” and can face progressive tax rates of up to 55%. Industry groups have also urged the government to allow a three-year carry-forward on trading losses, similar to equity markets. If approved, the new system would not only simplify reporting for retail traders but also encourage corporate involvement in Japan’s digital asset sector. The FSA is pairing the tax reform with a separate bill that would reclassify crypto under the Financial Instruments and Exchange Act. This change would move digital assets away from being considered a mere payment method under the Payment Services Act and instead recognize them as legitimate financial products, clearing the way for domestic crypto ETFs. The timing is deliberate. Japan has been striving to position itself as a leader in digital finance, especially as global competition heats up. Regulators are also moving toward approving the nation’s first yen-backed stablecoin, JPYC. Issued by Tokyo-based fintech JPYC Inc., the token is targeting issuance of 1 trillion yen (roughly $6.8 billion) over three years. Taken together, these measures highlight a broader strategy: attract institutional players, create a more competitive tax environment, and cement Japan’s role as a major crypto hub in Asia. The information provided in this article is for informational purposes only…
SUI Continues Expansion With Robinhood Launch As Every $1 Doubles With Bonus100 In Arctic Pablo Coin Presale While Pudgy Penguins And Ponke Rally

SUI Continues Expansion With Robinhood Launch As Every $1 Doubles With Bonus100 In Arctic Pablo Coin Presale While Pudgy Penguins And Ponke Rally

The crypto market keeps delivering surprises, and this week is no exception. From meme coin presales catching fire to mainstream tokens gaining momentum, investors are looking for the best crypto to buy now. Arctic Pablo Coin is creating major buzz with its ongoing presale and confirmed CEX listing, while Pudgy Penguins and Ponke continue building strong […]
