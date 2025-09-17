Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   Ethereum laat op de uurgrafiek twee opeenvolgende TD Sequential koopsignalen zien. Deze indicator meet uitputting in een trend en geeft vaak een signaal dat de verkoopdruk kan afnemen. Dit dubbele signaal verschijnt rond het niveau van $4.516, waar de ETH prijs kortstondig steun vindt. Dit type formatie komt zelden voor en wordt daarom extra nauwlettend gevolgd. Wat gaat de Ethereum koers hiermee doen? Ethereum koers test steun rond $4.516 De scherpe daling van de Ethereum koers vanaf de prijszone rond $4.800 bracht de ETH prijs in korte tijd naar ongeveer $4.516. Op dit niveau trad duidelijke koopactiviteit op, waardoor de neerwaartse beweging tijdelijk werd gestopt. Het dubbele signaal dat door de TD Sequential indicator is gegenereerd, viel precies samen met dit prijspunt. De TD Sequential is opgebouwd uit negen candles die een trend meetellen. Wanneer de negende candle verschijnt, kan dit duiden op een trendomslag. In dit geval verschenen zelfs twee signalen kort na elkaar, wat aangeeft dat de verkoopdruk mogelijk uitgeput is. Het feit dat dit gebeurde in een zone waar ETH kopers actief bleven, maakt het patroon extra opvallend. TD Sequential just flashed two buy signals for Ethereum $ETH! pic.twitter.com/JPO8EhiEPi — Ali (@ali_charts) September 16, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Fed-voorzitter Jerome Powell heeft aangekondigd dat de rentes binnenkort zomaar eens omlaag zouden kunnen gaan, en tegelijkertijd blijft BlackRock volop crypto kopen, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? In dit artikel bespreken we de munten die… Continue reading Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550 document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Technische indicatoren schetsen herstelkans voor ETH Naast de dubbele koopsignalen verstrekken ook andere indicatoren belangrijke aanwijzingen. Tijdens de daling van de ETH koers waren grote rode candles zichtbaar, maar na de test van $4.516 stabiliseerde de Ethereum koers. Dit wijst op een mogelijke verschuiving in het evenwicht tussen de bears en bulls. Als deze opwaartse beweging doorzet, liggen de eerste weerstanden rond $4.550. Daarboven wacht een sterkere zone rond $4.650. Deze niveaus zijn in eerdere Ethereum sessies al meerdere keren getest. Een doorbraak zou ruimte openen richting de all-time high van ETH rond $4.953. Wanneer de prijs toch opnieuw onder $4.516 zakt, liggen er zones rond $4.500 en $4.450 waar grotere kooporders worden verwacht. Deze niveaus kunnen als een vangnet fungeren, mocht de druk opnieuw toenemen. Marktdynamiek bevestigt technische indicatoren De huidige situatie volgt op een bredere correctie in de cryptomarkt. Verschillende vooraanstaande crypto tokens zagen scherpe koersdalingen, waarna traders op zoek gingen naar signalen voor een mogelijke ommekeer. Dat juist Ethereum nu een dubbel TD Sequential signaal toont, versterkt de interesse in dit scenario. Fundamenteel blijft Ethereum sterk. Het aantal ETH tokens dat via staking is vastgezet, blijft groeien. Dat verkleint de vrije circulatie en vermindert verkoopdruk. Tegelijk blijft het netwerk intensief gebruikt voor DeFi, NFT’s en stablecoins. Deze activiteiten zorgen voor een stabiele vraag naar ETH, ook wanneer de prijs tijdelijk onder druk staat. Fundamentele drijfveren achter de Ethereum koers De Ethereum koers wordt echter niet alleen bepaald door candles en patronen, maar ook door bredere factoren. Een stijgend percentage van de totale ETH supply staat vast in staking contracten. Hierdoor neemt de liquiditeit op exchanges af. Dit kan prijsschommelingen versterken wanneer er plotseling meer koopdruk ontstaat. Daarnaast is Ethereum nog steeds het grootste smart contract platform. Nieuwe standaarden zoals ERC-8004 en ontwikkelingen rond layer-2 oplossingen houden de activiteit hoog. Deze technologische vooruitgang kan de waardepropositie ondersteunen en zo indirect bijdragen aan een ETH prijsherstel. Het belang van de korte termijn dynamiek De komende handelsdagen zullen duidelijk maken of de bulls genoeg kracht hebben om door de weerstandszone rond $4.550 te breken. Voor de bears ligt de focus juist op het verdedigen van de prijsregio rond $4.516. De whales, die met grote handelsorders opereren, kunnen hierin een beslissende rol spelen. Het dubbele TD Sequential signaal blijft hoe dan ook een zeldzame gebeurtenis. Voor cryptoanalisten vormt het een objectief aanknopingspunt om de kracht van de huidige Ethereum trend te toetsen. Vooruitblik op de ETH koers Ethereum liet twee opeenvolgende TD Sequential signalen zien op de uurgrafiek, iets wat zelden voorkomt. Deze formatie viel samen met steun rond $4.516, waar de bulls actief werden. Als de Ethereum koers boven dit niveau blijft, kan er ruimte ontstaan richting $4.550 en mogelijk $4.650. Zakt de prijs toch opnieuw onder $4.516, dan komen $4.500 en $4.450 in beeld als nieuwe steunzones. De combinatie van zeldzame indicatoren en een sterke fundamentele basis maakt Ethereum interessant voor zowel technische als fundamentele analyses. Of de bulls het momentum echt kunnen overnemen, zal blijken zodra de Ethereum koers de eerstvolgende weerstanden opnieuw test.

Het bericht Ethereum koers toont zeldzaam dubbel koopsignaal en richt zich op $4.550 is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

