Ethereum News: Wale und Haie schlagen zu – und Pepenode revolutioniert das Mining

Par : Bitcoinist
2025/09/04 23:38
  • Ethereum erlebt derzeit starke Käufe durch Wale und Institutionen.
  • Zuflüsse in Milliardenhöhe und die Hoffnung auf ETFs stärken den Kurs.
  • Experten erwarten einen langfristig positiven Ausblick mit großem Wachstumspotenzial.

Ethereum rückt erneut in den Mittelpunkt der Finanzwelt. Immer mehr Großanleger und institutionelle Investoren setzen auf die Blockchain. Mit massiven Kapitalzuflüssen, wachsendem Vertrauen und neuen Projekten wie Pepenode entsteht ein spannender Mix aus Stabilität und Innovation. Dieser Artikel erklärt die wichtigsten Entwicklungen in klarer Sprache und zeigt, warum viele Experten Ethereum vor einem großen Ausbruch sehen.

Ethereum-Wale kaufen massiv ein

In den letzten Monaten haben große Ethereum-Besitzer, die sogenannten Wale, ihre Bestände deutlich ausgebaut. Laut Analysen stieg das Volumen bei Adressen mit 1.000 bis 100.000 ETH um 14 Prozent. Dieser Trend fällt in eine Phase, in der Ethereum deutlich besser abschneidet als Bitcoin. Während ETH eine Rendite von 132 Prozent erreichte, konnte Bitcoin nur um 34 Prozent zulegen. Anleger sehen darin ein starkes Signal, dass Vertrauen in Ethereum wächst.

Das bedeutet aber auch, dass neben den sogenannten Walen auch die “Haie” jetzt zuschlagen. Haie werden Investoren genannt, die nicht die größten aller Wallets besitzen, aber gemeinsam einen Großteil der Marktkapitalisierung ausmachen.

Auch die Kursbewegungen bestätigen diese Entwicklung. Innerhalb von 24 Stunden legte ETH zuletzt um 0,9 Prozent zu und erreichte 4.422 US-Dollar. Analysten sehen die Verschiebung von Kapital aus Bitcoin in Richtung Ethereum als wichtigen Faktor. Diese Umschichtung zeigt, dass Investoren Ethereum zunehmend als attraktives Investment bewerten.

Institutionelle Zuflüsse stützen den Kurs

Neben den Walen strömt auch institutionelles Kapital in das Ethereum-Netzwerk. Allein in den vergangenen drei Monaten wurden 9,9 Milliarden US-Dollar an Nettoströmen gemeldet. Dazu kamen in nur einer Woche weitere 6,7 Milliarden US-Dollar in Stablecoins. Diese Zahlen zeigen, dass Ethereum von einer breiten Basis getragen wird. Sie stärken die Liquidität und das Fundament der Blockchain.

Besonders der Bereich DeFi profitiert von diesen Entwicklungen. Immer mehr Anwendungen kehren vom Layer-2-Bereich zurück ins Ethereum-Mainnet. Experten sehen in der Sicherheit und Reife der Blockchain klare Vorteile. Institutionelle Anleger bewerten Ethereum dadurch als stabile Plattform für den Einsatz in großem Maßstab.

Ethereum bleibt Favorit der Institutionen

Branchenkenner heben hervor, dass Ethereum die erste Wahl für große Investoren ist. Gründe dafür sind die technische Reife, ein erfahrenes Entwicklerteam und ein hohes Maß an Sicherheit. Diese Faktoren machen Ethereum zu einer stabilen Basis für institutionelle Projekte.

Auch die Aussicht auf Ethereum-ETFs sorgt für wachsende Nachfrage. Analysten betonen, dass ein regulierter Zugang neue Investoren anziehen könnte. Die Kombination aus Technologie und möglichem regulatorischem Rückenwind verstärkt den positiven Ausblick.

Starke Treasury-Aktivitäten signalisieren Vertrauen

Nicht nur Wale und Institutionen investieren massiv. Auch die Krypto-Treasury-Aktivitäten rund um Ethereum nehmen zu. Am 2. September konnte Ether Machine 654 Millionen US-Dollar einwerben. Bereits zuvor wurden 800 Millionen gesammelt, darunter eine riesige Einzahlung von 169.984 ETH.

Solche Summen sind ein klares Signal an den Markt. Sie zeigen, dass selbst Branchen-Insider und Gründer langfristig Vertrauen in Ethereum haben. Kapitalströme dieser Größenordnung bestätigen Ethereum als festen Bestandteil im digitalen Finanzsystem.

Makroökonomische Faktoren als Rückenwind

Das globale Wirtschaftsumfeld unterstützt zusätzlich die positive Entwicklung. Experten erwarten eine mögliche Zinssenkung der US-Notenbank im September. Niedrigere Zinsen erhöhen die Risikobereitschaft von Anlegern und begünstigen digitale Assets wie Ethereum.

Ein weiterer Faktor ist das regulatorische Klima in den USA. Vor allem Projekte mit funktionierendem DeFi-Ökosystem profitieren von dieser Entwicklung. Ethereum gilt hier aufgrund seiner Nutzung und Infrastruktur als klarer Gewinner.

Experten erwarten baldigen Ausbruch

Viele Analysten sehen Ethereum vor einem großen Schritt nach oben. Tom Lee von Fundstrat verweist auf die vierjährige Konsolidierung als Basis für den nächsten Anstieg. Solche Phasen haben in der Vergangenheit starke Kursgewinne ausgelöst.

Nach der Wyckoff-Methode spricht vieles für einen baldigen Ausbruch. Auch wenn die Zuwächse nicht so stark ausfallen wie in früheren Rallys, rechnen Experten mit deutlichen Gewinnen in den kommenden Monaten. Ethereum könnte damit eine neue Preisdynamik starten.

Pepenode bringt frischen Wind in den Markt

Während Ethereum wächst, entstehen auch neue spannende Projekte. Eines davon ist Pepenode, das Mining und Gamification verbindet. Statt teurer Hardware beginnt jeder Besitzer mit einem virtuellen Serverraum. Dieser lässt sich ausbauen und optimieren, sodass ein spielerisches „Mine-to-Earn“-Erlebnis entsteht. Das Projekt schafft damit ein Ökosystem, das nicht nur vom Kaufen und Halten lebt, sondern echte Aktivität belohnt.

Das Projekt belohnt nicht nur das Halten des Tokens, sondern echte Aktivität. Leaderboards, Belohnungen und flexible Node-Verkäufe sorgen für Dynamik. Schon in der Presale-Phase winken hohe Staking-Yields. Damit verbindet Pepenode Spaß, Strategie und Rendite – und wird zum Geheimtipp unter den Memecoins.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und PEPENODE im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

DeFi is still largely dominated by Ethereum and its EVM ecosystem.
DeFi
DEFI$0.00157-2.42%
MetaDOS
SECOND$0.0000072-25.00%
AaveToken
AAVE$309.19-5.01%
Partager
PANews2025/05/02 09:42
Partager
Fidelity: Bitcoin’s “ancient supply” that has not moved for more than a decade is growing faster than new daily output

Fidelity: Bitcoin’s “ancient supply” that has not moved for more than a decade is growing faster than new daily output

PANews reported on June 19 that according to CryptoSlate, Fidelity Digital Assets research shows that the growth rate of the "ancient supply" of Bitcoin that has not been moved for
Moonveil
MORE$0.09817-1.51%
Juneo Supernet
JUNE$0.0949-44.20%
Notcoin
NOT$0.001806-3.93%
Partager
PANews2025/06/19 17:06
Partager
BlockSpaceForce and Mainnet Capital Target $100M in New Crypto Fund

BlockSpaceForce and Mainnet Capital Target $100M in New Crypto Fund

Detail: https://coincu.com/news/blockspaceforce-mainnet-capital-hedge-fund/
BRC20.COM
COM$0.017416-1.68%
FUND
FUND$0.021+7.14%
Partager
Coinstats2025/09/05 00:13
Partager

Actualités tendance

Plus

A panoramic interpretation of the current status of DeFi development: Aave and Lido become the highest TVL protocols, and Solana ranks second among the public chains

Fidelity: Bitcoin’s “ancient supply” that has not moved for more than a decade is growing faster than new daily output

BlockSpaceForce and Mainnet Capital Target $100M in New Crypto Fund

Analysis: Bitcoin’s dormant supply growth outpaces new issuance for the first time in history

LayerZero price dips ahead of fee vote, huge ZRO token unlock