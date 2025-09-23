Ethereum op weg naar $13.000 na whale accumulatie – ETH koers explodeert

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De Ethereum koers zakte sinds gisteren met ruim 7% naar $ 4.154. Toch overheerst vertrouwen. Grote beleggers, de zogeheten whales, kopen juist in deze dip massaal bij. Hun accumulatie wordt gezien als een teken dat er ruimte is voor een forse stijging. Analisten wijzen al op een mogelijk koersdoel van $ 13.000. Wat gaat Ethereum doen in de komende maanden? Whales kopen de dip Nieuwe on-chain data laat zien dat meerdere grote wallets tienduizenden ETH hebben toegevoegd. Onder hen bevinden zich bekende namen zoals BitMine en andere treasuryfondsen die miljarden beheren. Deze bewegingen zijn opvallend, omdat ze plaatsvinden op een moment dat de koers juist onder druk staat. Ethereum mega-whales are accumulating ETH at their fastest pace in years! pic.twitter.com/r08vZhxDiI — Crypto Rover (@rovercrc) September 21, 2025 Whales staan erom bekend dat ze vooruit kijken. Waar particuliere beleggers vaak schrikken van dalingen, zien zij kansen. Hun aankopen worden dan ook gezien als een signaal dat de huidige niveaus aantrekkelijk zijn voor de lange termijn. Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's Volume bevestigt interesse Wat deze week vooral opvalt, is de enorme toename van het handelsvolume. In 24 uur tijd liep dit op tot ruim $ 45 miljard, een stijging van meer dan 150%. Vaak is zo’n piek tijdens een daling een teken dat zwakke handen uitstappen en sterke kopers juist instappen. Als dat klopt, dan kan de huidige correctie worden gezien als een schone reset. Het aanbod wordt opgeschoond en daarna kan de markt opnieuw richting kiezen. Voor de ETH koers betekent dit dat een doorbraak boven de weerstand extra kracht krijgt, omdat de basis door hogere volumes wordt ondersteund. Ethereum stijgt bij structurele vraag Naast de technische signalen speelt de fundamentele kant mee. Het aanbod op beurzen daalt al maanden, terwijl steeds meer ETH wordt vastgezet in staking. Inmiddels is meer dan 36 miljoen ETH vergrendeld. Dat betekent dat een groot deel van de voorraad uit de circulatie verdwijnt. Combineer dit met de nieuwe instroom in Ethereum ETF’s en de vraag vanuit institutionele partijen en het plaatje is helder. Minder aanbod en meer vraag leidt uiteindelijk tot hogere prijzen. Het voedt de overtuiging dat Ethereum stijgt zodra de weerstand breekt. Lees ook ons artikel over Grayscale die de weg opent voor Ethereum staking via ETF’s. Wat als Ethereum faalt bij weerstand? Natuurlijk is er ook een ander scenario. Als de koers er niet in slaagt door de top heen te breken, volgt waarschijnlijk een langere consolidatie. Dat kan betekenen dat Ethereum wekenlang schommelt tussen $ 4000 en $ 4800. Zulke fases lijken saai, maar ze bouwen vaak juist de kracht op voor de volgende beweging. Interesting dip for $ETH. A bounce seems obvious here, IMO. pic.twitter.com/bLAHVhJyCd — Lucky (@LLuciano_BTC) September 22, 2025 Zakt de koers toch onder de $ 4000, dan is een diepere correctie mogelijk. Maar zolang whales blijven bijkopen en volumes hoog blijven, lijkt dit risico beperkt. Hun gedrag wijst eerder op vertrouwen dan op paniek. Wat gaat Ethereum doen? Alles wijst erop dat Ethereum een beslissend moment nadert. Whale accumulatie, stijgend volume en afnemend aanbod geven de markt een stevige bodem. De weerstand rond het oude record is de sleutel. Een doorbraak kan de ETH koers in rap tempo naar $ 6000 en hoger sturen, met uiteindelijk $ 13.000 als ambitieus maar realistisch doel. De komende weken wordt duidelijk welk pad de crypto kiest. Ethereum blijft het middelpunt en zal een hoofdrol spelen in de volgende crypto bull run. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast ETH. Crypto’s minen vanaf je telefoon Nu de markt in een consolidatiefase lijkt te komen voor een volgende rally omhoog is het een interessant moment om naar een andere manier om geld te verdienen met crypto. Pepenode ($PEPENODE) is een nieuw project dat nog in de presale zit, maar maakt het nu al mogelijk om te beginnen met minen in hun nieuwe spel. Mining your way to meme greatness ⛏ PEPENODE is where virtual mining meets meme coin magic. Let’s get those nodes pumping! pic.twitter.com/OzudSv9KQp — PEPENODE (@pepenode_io) September 14, 2025 Met dit spel kun je upgrades doen, zodat je apparatuur beter wordt en je meer crypto’s kan minen. Bij elke upgrade wordt ook 70% van de ingezette tokens verbrand. Hierdoor wordt er schaarste gecreëerd en dit kan op de lange termijn positief zijn voor de koers. Als vroege investeerder is het nu ook al mogelijk om je $PEPENODE tokens te staken met een jaarlijks APY van 965%. Je hebt nog even de tijd om je eerste $PEPENODE tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook weer een nieuwe prijsverhoging. Nu naar Pepenode

Het bericht Ethereum op weg naar $13.000 na whale accumulatie – ETH koers explodeert is geschreven door Christiaan Kopershoek en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 