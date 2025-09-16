Ethereum Price Prediction: Huge ETH Outflow Signals Incoming Supply Squeeze – $10,000 ETH Could be Weeks Away

Ethereum price prediction has gained momentum with ETH reclaiming $4,500 and testing $4,800 resistance. Analysts note consistent outflows from exchanges, showing stronger investor conviction and raising the prospect of a supply squeeze that could fuel a long-term path toward the $10K target.
