Ethereum saw $2.3 billion in inflows this week, while altcoins, with the exception of XRP and Solana, saw no significant inflows.

PANews reported on August 14 that James Butterfill, head of research at CoinShares, pointed out that Ethereum's capital inflow continued to grow this week, reaching US$2.3 billion, and the cumulative inflow since the beginning of the year has reached US$10.5 billion.
Currently, with the exception of XRP and Solana, other altcoins have not seen significant inflows of funds. According to the latest data from CoinShares, Ethereum's assets under management (AUM) is $38.726 billion, far exceeding other cryptocurrencies.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.