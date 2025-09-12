Ethereum spot ETF saw a net inflow of $113 million yesterday, marking the third consecutive day of net inflow

PANews reported on September 12th that according to SoSoValue data, Ethereum spot ETFs saw a net inflow of $113 million on September 11th (EST), marking the third consecutive day of net inflows. Fidelity's FETH saw a net inflow of $88.344 million, bringing its total net inflow to $2.69 billion. Bitwise's ETHW saw a net inflow of $19.6486 million, bringing its total net inflow to $414 million. BlackRock's ETHA saw a net outflow of $17.3943 million, bringing its total net inflow to $12.721 billion. As of now, the total net asset value of Ethereum spot ETFs is $28.507 billion, representing 5.35% of Ethereum's total market capitalization, with a cumulative net inflow of $12.958 billion.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.