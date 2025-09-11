Ethereum spot ETFs saw a net inflow of $172 million in a single day, with BlackRock ETHA leading the way.

PANews reported on September 11th that according to SoSoValue data, on September 10th, Eastern Time, Ethereum spot ETFs had a total net inflow of $172 million, recording consecutive inflows. Among them, BlackRock ETF ETHA had a single-day inflow of $74.4986 million, with a historical total net inflow of $12.738 billion; Fidelity ETF FETH had an inflow of $49.5479 million, with a historical total net inflow of $2.602 billion. As of now, the total net asset value of Ethereum spot ETFs is $27.734 billion, accounting for 5.31% of Ethereum's total market value, with a cumulative net inflow of $12.845 billion.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.