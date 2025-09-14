Ethereum treasury company ETHZilla currently holds 102,240 ETH, of which approximately $100 million is used for ether.fi-related cooperation

PANews reported on September 14th that Ethereum treasury company ETHZilla announced in a post on the X platform that it currently holds 102,240 ETH, of which approximately $100 million has been used for ether.fi-related cooperation. The company will also use its existing $80 million to continue repurchasing shares. ETHZilla added that the company has the right to repurchase shares for up to $250 million.

