Ethereum Treasury Firm ETHZilla to Raise Additional $350 Million Through New Convertible Bond Issuance

PANews reported on September 22nd that ETHZilla (NASDAQ: ETHZ), the Ethereum treasury company, announced that it has partnered with existing convertible bond investors to amend the terms of the existing convertible bonds and raise an additional $350 million through the issuance of new convertible bonds. As of September 19, 2025, ETHZilla currently holds 102,264 ETH and ETH equivalents, valued at approximately $462 million.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.