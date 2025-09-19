Ethereum’s Fusaka Upgrade Goes Live in December

Ethereum developers have confirmed the rollout plan for the Fusaka upgrade during the ACDC 165 call. The upgrade will launch on Holesky testnet October 1, followed by Sepolia on October 14, Hoodi on October 28, and mainnet on December 3. After activation, blob capacity will expand in two steps, increasing from 6/9 to 10/15 in the first week, and then to 14/21 in the second week, boosting scalability across the network.

