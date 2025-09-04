Etherscan Launches Seiscan for Sei Network

Etherscan, the leading block explorer for Ethereum and other EVM-compatible chains, has launched Seiscan, a dedicated explorer for the Sei Network. Seiscan offers users and developers advanced tools to track transactions, analyze smart contracts, and monitor wallet activities on Sei’s high-speed Layer 1 blockchain. This launch enhances transparency and usability for the growing Sei ecosystem, supporting its mission to deliver fast, scalable, and efficient blockchain solutions.

