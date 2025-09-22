EU finance ministers and ECB reach compromise on digital euro issuance roadmap

PANews reported on September 22nd that Reuters reported that EU finance ministers and the European Central Bank reached a compromise on a roadmap for the issuance of a digital euro, giving the finance ministers the power to determine issuance and holding limits. This move aims to reduce reliance on the US payment system and enhance European sovereignty. The digital euro legislation, pending approval by the European Parliament and the European Council, is expected to be officially launched around 2028 at the earliest.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.