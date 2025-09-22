EU Finance Ministers Approve Roadmap for Digital Euro Launch

The European Union has taken another step toward introducing a digital euro, as finance ministers agreed on a roadmap to guide its potential launch. The initiative, led by the European Central Bank (ECB), aims to strengthen Europe’s financial independence and reduce its reliance on American payment giants, Visa and Mastercard.
