Executives from several major crypto companies will hold a roundtable meeting with the leadership of the U.S. Senate Banking Committee tomorrow.

PANews reported on September 17th that crypto journalist Eleanor Terrett stated on the X platform that according to two invited industry insiders, leaders from several major crypto companies will hold a roundtable meeting with the Senate Banking Committee leadership tomorrow morning local time, as Republican and Democratic senators continue to negotiate on market structure legislation. Prior to this meeting, the industry had spent over a week discussing the committee's latest proposals on the distinction between securities and commodities, the regulatory treatment of DeFi, and other key issues.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.