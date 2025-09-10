EXIO Group and CITIC Xinhui Partner to Issue the First Convertible Bond (RWA) Digital Token

According to a report from the Hong Kong Economic Times on September 10th, licensed virtual asset trading platform EXIO Group announced that it has partnered with a trust company under CITIC Xinhui International Capital to issue the first real-world asset (RWA) digital token, $EXCB-25, in Hong Kong (on the Ethereum mainnet) using a convertible senior note structure. This product supports subscriptions in stablecoins, with asset ownership registered by a trust institution. This reduces issuance costs, improves on-chain asset ownership confirmation, and enhances asset value stability.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.