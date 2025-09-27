Expert Reveals 3 Conditions for Shiba Inu (SHIB) ETF Launch in the US

Shiba Inu’s path toward a US ETF is beginning to take shape as regulatory standards evolve and market structures like futures contracts pave the way. While an official filing is yet to appear, anticipation is quietly building among those watching the token’s growth. Del Crxpto, a prominent voice on X, has broken the challenge into
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.