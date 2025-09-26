Expert Says No to XRP 8–10% Return Offerings — Here’s Why

Well-known XRP commentator Digital Asset Investor (DAI) says he is staying out of the current 8–10% yield offerings, choosing security over returns. In a tweet, he highlighted that while some XRP yield products are advertising 8–10% annual returns, he would rather “trade 3–5% of that yield" for an insurance policy protecting his XRP holdings against loss with a well-established insurance company.

