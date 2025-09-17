Expert Shares Bold XRP Price Target for Its ‘Phoenix Flight’

BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt

BitGo gaat vanuit Frankfurt crypto aanbieden in Europa. Dat maakt het Amerikaanse digitale assetbedrijf vandaag bekend in een persbericht. BitGo lanceert crypto diensten in Europa vanuit Frankfurt De Duitse dochteronderneming, BitGo Europe GmbH, heeft goedkeuring gekregen van de Duitse toezichthouder BaFin voor een uitbreiding van zijn bestaande licentie. Daarmee kan het bedrijf zijn Europese dienstverlening uitbreiden met gereguleerde crypto diensten vanuit Frankfurt. De uitbreiding markeert een belangrijke stap voor institutionele beleggers in Europa, die nu toegang krijgen tot een breed scala aan handelsmogelijkheden via BitGo's over-the-counter (OTC) trading desk en een high-performance elektronische handelsomgeving. Daarmee zijn duizenden digitale activa en stablecoins direct te verhandelen, onder toezicht van de Europese Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR). BitGo Europe ontving in mei 2025 al een eerste MiCAR-vergunning van BaFin voor bewaar- en custodian-diensten. Met de nieuwe uitbreiding biedt het bedrijf nu een volledige suite van crypto-diensten: custody, staking, transfers en gereguleerde handel. Brett Reeves, Head of European Sales and Go Network bij BitGo, licht toe: "We zijn verheugd ons Europese platform verder te versterken en klanten in staat te stellen om naadloos, concurrerend en met vertrouwen te handelen. Door onze institutionele custody-oplossing te combineren met hoogwaardige uitvoering krijgen klanten toegang tot diepe liquiditeit, terwijl hun assets veilig in MiCAR-conforme cold storage zijn te bewaren. Dit is een game-changer voor instellingen die veilig en efficiënt willen opereren in de digitale-assetsmarkt.” Toegang tot crypto De uitbreiding betekent dat Europese investeerders via BitGo toegang krijgen tot een breed spectrum aan liquiditeitsbronnen, waaronder topmarktmaker-desks en grote crypto beurzen. Dankzij deze geaggregeerde liquiditeit kunnen beleggers rekenen op scherpe prijzen en betrouwbare uitvoering van transacties. De nieuwe handelsdiensten zijn specifiek ontworpen om te voldoen aan de uiteenlopende behoeften van instellingen: Spot crypto trading in duizenden tokens en stablecoins. Naadloze integratie met bestaande custody-oplossingen. Beveiligde infrastructuur, waarbij assets in cold storage zijn te bewaren. Transparantie en MiCAR-conform toezicht via BaFin. Belang voor de Europese cryptomarkt De stap van BitGo komt op een moment dat de Europese digitale-assetsmarkt in een fase van professionalisering en consolidatie belandt. Sinds de invoering van MiCAR in 2024 moeten cryptobedrijven voldoen aan strengere regels rond toezicht, kapitaalvereisten en klantbescherming. Voor institutionele beleggers biedt dat meer zekerheid, maar tegelijkertijd betekent het ook dat alleen partijen met een stevige infrastructuur en voldoende kapitaal in staat zijn om een volwaardig dienstenpakket aan te bieden. BitGo positioneert zich hiermee als een van de weinig gereguleerde custodians die zowel bewaar- als handelsdiensten kunnen combineren. Volgens marktanalisten kan dit een stimulans zijn voor grotere institutionele instroom in crypto, omdat de combinatie van veiligheid, liquiditeit en gereguleerd toezicht vaak een vereiste is voor banken, pensioenfondsen en vermogensbeheerders. BitGo’s internationale positie BitGo is in 2013 opgericht en geldt wereldwijd als een van de pioniers in crypto-infrastructuur. Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van custody, wallets, staking, handel, financiering en settlement. BitGo bedient duizenden institutionele klanten, waaronder cryptobeurzen, platforms en grote merken binnen de industrie. De uitbreiding van BitGo Europe's licentie door BaFin markeert een belangrijke verschuiving in het Europese crypto-landschap. Institutionele investeerders kunnen nu rekenen op een partij die zowel veiligheid als liquiditeit biedt, volledig in lijn met MiCAR. Voor Europa betekent dit een verdere stap richting een rijpere en gereguleerde digitale-assetsmarkt, waarin instellingen met vertrouwen kapitaal kunnen inzetten.