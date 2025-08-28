Falconedge Completes Funding and Plans to Use IPO Proceeds for Bitcoin Reserves

PANews reported on August 28 that Falconedge, a newly established hedge fund consulting firm in the UK, completed pre-IPO financing and plans to use almost all of its September IPO proceeds for Bitcoin reserves.
The company employs a dual-pillar strategy, offering Bitcoin reserve management and hedge fund advisory services, attracting investors from both traditional finance and crypto asset sectors. Falconedge builds on the legacy of Falcon Investment Management, which previously managed over $850 million in crypto assets and launched the UK's first regulated crypto fund.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.