Faraday Future launches the first C10 Treasury program in the U.S. stock market and releases the C10 Index

PANews reported on August 17th that Faraday Future (founded by Jia Yueting) announced and launched its "EAI + Crypto" dual-flywheel and dual-bridge ecosystem strategy. The company plans to launch EAI EV asset blockchains, creating an EAI travel + Web3 + blockchain technology + crypto asset application ecosystem.
In addition, Faraday Future launched the C10 Index, the first crypto asset basket index (excluding stablecoins) launched by a US-listed company. Faraday Future also released the C10 Treasury, a treasury product based on the C10 Index. The initial phase aims to purchase crypto assets totaling $500 million to $1 billion, once the necessary funding is secured. The initial allocation will be $30 million.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.