Faraday Future plans to spin off its Crypto Flywheel assets into an existing public company

PANews reported on September 13th that Faraday Future, a Nasdaq-listed company owned by Jia Yueting, plans to spin off its Crypto Flywheel assets into an independent, existing public company (the "Spin-off"), creating a dual-listing structure to unlock value and accelerate growth. The company expects to announce further details at its upcoming 919 event. The spin-off plan aims to establish two independently listed entities: FFAI and a new company focused on Crypto Flywheel, which will operate independently and create strategic synergies.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.