Fed Governor Waller Hints at Multiple Rate Cuts Ahead

Federal Reserve Governor Christopher Waller has signaled support for multiple interest rate cuts in the coming months, fueling expectations of easier monetary policy. With inflation cooling, the Fed now has more room to lower borrowing costs, a shift that often favors risk assets like Bitcoin and Ethereum. Investors see cheaper capital as a driver of fresh liquidity into crypto markets, potentially lifting prices after years of pressure from high rates.

