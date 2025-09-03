Fed Governor Waller: We should cut interest rates at the next meeting, and the 10-year Treasury yield has basically stabilized

PANews reported on September 3rd that, according to Jinshi, Federal Reserve Board Governor Waller stated: "I have made it clear that I believe we should cut interest rates at the next meeting." He also stated that the 10-year U.S. Treasury yield has essentially stabilized. Board Governor Cook's case is currently before the courts, and we will not comment on it. The court will soon decide how Cook's case will proceed. [The text then abruptly shifts topics.] ...

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacterpour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.